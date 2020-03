Nhiều sự kiện phim bị hủy do Covid-19

Disney bỏ ra mắt dịch vụ phim trực tuyến ở châu Âu còn Liên hoan phim Biển Đỏ (Arab Saudi) bị hủy.

Khi Covid-19 đang lan rộng ở Âu Mỹ, các sự kiện giải trí, truyền thông bị ảnh hưởng. Theo Hollywood Reporter, Disney hủy buổi ra mắt nền tảng xem phim trực tuyến Disney+ ở châu Âu, dự kiến ngày 24/3. Trước đó, họ lên kế hoạch mời các nhà báo đến London (Anh) để họp báo và thảo luận. Thay vào đó, một phần nội dung sẽ được giới thiệu qua Internet.

Disney+ là nền tảng chiếu phim trực tuyến của Disney, ra mắt ở Mỹ từ ngày 12/11/2019 trong nỗ lực cạnh tranh Netflix. Dịch vụ sẽ có mặt ở châu Âu và Ấn Độ trong tháng 3/2020. Ảnh: Disney.

Cũng theo Hollywood Reporter, LHP Biển Đỏ sẽ không diễn ra ngày 12/3 như dự kiến, do nước chủ nhà Arab Saudi vừa công bố ca bệnh đầu tiên. Quốc gia Trung Đông thậm chí ban lệnh hạn chế người hành hương đến Mecca và Medina - hai thánh địa Hồi giáo. Đầu tuần này, LHP tài liệu Thessaloniki (Hy Lạp), hội nghị APOS (dành cho các công ty giải trí, truyền thông hàng đầu châu Á) ở Indonesia cũng bị hủy.

Bom tấn "Mission: Impossible 7" có Tom Cruise đóng chính hoãn quay ở Italy do dịch bệnh. Ảnh: Paramount.

LHP South by Southwest (tức SXSW, ở Texas, Mỹ) - một trong các sự kiện điện ảnh lớn nhất tháng 3 - đứng trước áp lực ngừng tổ chức. Theo The Hill, 17.000 người ký tên đề nghị hủy sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến ngày 22/3. Họ lo lắng do liên hoan phim là nơi tụ tập hàng trăm nghìn người, đến từ nhiều khu vực. "Việc tổ chức sự kiện như vậy giữa lúc dịch bùng phát là vô trách nhiệm", Shayla Lee - một người ủng hộ hủy chương trình - cho biết. Nước Mỹ hiện có 118 người nhiễm nCoV và chín người chết, tính đến ngày 4/3.

Theo các chuyên gia, dịch Covid-19 khiến ngành phim ảnh thất thu ít nhất năm tỷ USD, chủ yếu do phòng vé sụt giảm doanh thu. Trung Quốc ngưng hoạt động rạp chiếu từ tháng 1, còn Hàn Quốc, Italy và Nhật - ba thị trường phát hành phim lớn - đóng cửa nhiều rạp từ tháng 2. Dịch Covid-19 bắt đầu từ tháng 12/2019, xuất phát từ Vũ Hán (Trung Quốc) rồi lan ra nhiều quốc gia và vùng lãnh thổn. Hiện có 93.168 người nhiễm toàn cầu và 3.203 người chết.

Ân Nguyễn