Leo DiCaprio đạp xe dạo phố cùng bạn gái

MỹTài tử Leonardo DiCaprio cùng người mẫu Camila Morrone đạp xe trên đường phố New York.

Ngày 26/9, thợ săn ảnh phát hiện Leo cùng bạn gái 22 tuổi đạp xe quanh thành phố, sau đó tản bộ trò chuyện và đi ăn trưa. Cả hai cùng chọn trang phục năng động với áo phông, giày thể thao.

Leo và Camila tại New York hôm 26/9. Ảnh: Image Direct.

Tài tử đang tận hưởng kỳ nghỉ sau dự án điện ảnh Once Upon A Time In Hollywood của đạo diễn Quentin Tarantino. Phim tiếp theo của anh là Killers of the Flower Moon cùng đạo diễn Martin Scorsese, hiện chưa ấn định ngày bấm máy.

Theo People, đạp xe là hoạt động yêu thích của Leo. Anh thường sử dụng xe đạp phát miễn phí của thành phố dạo chơi. Leo luôn khuyến khích mọi người xung quanh sử dụng xe đạp để bảo vệ môi trường, thay cho các phương tiện di chuyển dùng xăng dầu. Trong quá khứ, anh được phát hiện đạp xe cùng nhiều người tình như diễn viên Blake Lively, "thiên thần" Victoria's Secret Toni Garrn...

Trailer Once Upon a Time in Hollywood Once Upon A Time In Hollywood - dự án điện ảnh mới nhất của Leo. Video: Columbia Picture.

Camila Morrone mang hai dòng máu Argentina và Mỹ. Cô là con gái của diễn viên Lucila Sola và Máximo Morrone, bố dượng cô là diễn viên gạo cội Al Pacino. Người mẫu cao 1,75 m với số đo ba vòng lần lượt 86-61-94 cm.

Cặp sao hẹn hò từ tháng 12/2017. Leo ít khi đề cập đến chuyện tình cảm nhưng không ngại đưa bạn gái theo mỗi khi du lịch, dự liên hoan phim. Anh từng đưa bạn gái ra mắt bố mẹ.

Đạt Phan (theo People)