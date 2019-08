Leonardo DiCaprio gây quỹ 5 triệu USD cứu rừng Amazon

Tài tử Leonardo DiCaprio cùng tổ chức Earth Alliance huy động được 5 triệu USD hỗ trợ công tác chữa cháy rừng Amazon.

Theo AP, tổ chức Earth Alliance (do Leo đồng sáng lập) chia khoản từ thiện tới năm nhóm tình nguyện tại Brazil đang tham gia chữa cháy rừng. Khoản tiền do Leonardo kêu gọi qua chiến dịch Amazon Forest Fund phát động hôm 25/8. Leo tiếp tục tìm thêm các nhà hảo tâm đóng góp cho quỹ.

Tài tử Leonardo DiCaprio. Ảnh: AP.

Khu vực rừng mưa Amazon đang trải qua nạn cháy kỷ lục với 73.000 vụ hỏa hoạn trong 8 tháng đầu năm nay, tăng 83% so với cùng kỳ năm ngoái và cao nhất kể từ năm 2013, theo số liệu của chính phủ Brazil.

Từ lâu, Leonardo DiCaprio đã tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Tháng 7, Leonardo thành lập Earth Alliance cùng Laurenne Powell (vợ cựu chủ tịch tập đoàn Apple - Steve Jobs) và Brian Sheth (chủ tịch Tổ chức Bảo tồn Động vật Hoang dã Toàn cầu) với mục tiêu khắc phục biến đổi khí hậu và mất đa dạng sinh học. Năm 1998, tài tử lập ra Quỹ Leonardo DiCaprio và đã trao hơn 100 triệu đô tài trợ cho các dự án vì môi trường như bảo tồn loài sư tử, phục hồi rừng ngập mặn, phát triển năng lượng mặt trời. Anh từng hợp tác với đài truyền hình National Geographic, HBO sản xuất các phim tài liệu về biến đổi khí hậu như Before the Flood, Ice and Fire.

Before the Flood - Phim tài liệu về môi trường của Leonardo DiCaprio "Before the Flood" - phim tài liệu về môi trường của Leonardo DiCaprio. Video: Natgeotv.

Đạt Phan (theo AP)