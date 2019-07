Lê Thiện Hiếu: 'Người yêu không muốn tôi phẫu thuật chuyển giới'

Lê Thiện Hiếu sinh năm 1995 tại Thái Nguyên, tên khai sinh là Lê Phương Thảo, tác giả của nhiều ca khúc như: Ông bà anh, Chính hôm nay, Xứng đôi cưới thôi, Đi Tin Yêu... Trong đó, Ông bà anh giành được tình cảm lớn từ khán giả, giới chuyên môn. Anh từng nhận được hai đề cử và chiến thắng ở một hạng mục của giải Cống Hiến.

Ca sĩ Tia từng chiến thắng The Winner is 2013 và được ký hợp đồng với hãng đĩa Universal. Hiện cô hoạt động tự do. Cuối tháng 6, Lê Thiện Hiếu và Tia công khai tình cảm sau hơn hai năm yêu. Ngày 22/7, lần đầu tiên cả hai tung MV chung có tên Ai đưa em về.