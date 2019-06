Ca sĩ chuyển giới Lê Thiện Hiếu viết ca khúc tặng người yêu

Ca khúc "Xứng đôi cưới thôi" kể mối tình hai năm giữa Thiện Hiếu và Tia Hải Châu.

Tác giả bản hit Ông bà anh cho biết ca khúc mới dành tặng bạn gái - quán quân cuộc thi The Winner is 2013. Bài hát có giai điệu trẻ trung, vui vẻ, là tiếng lòng của một chàng trai đang yêu say đắm và muốn kết hôn cùng bạn gái.

Trên trang cá nhân tối 29/6, Lê Thiện Hiếu chia sẻ về tình cảm với Tia Hải Châu: "Hơn hai năm qua, em đã bất chấp mọi thứ, kể cả nhiều lời phán xét, gièm pha để ở cạnh anh. Em vẫn luôn dành cho anh sự kiên nhẫn và dịu dàng. Em yêu và chấp nhận cả những tật xấu nhất của anh, hy sinh nhiều thứ vì anh. Anh biết và hiểu những điều em trăn trở".

Lê Thiện Hiếu tự nhận là người ít thể hiện tình cảm ra bên ngoài bởi lo sợ nhiều thứ. Tuy nhiên ở hiện tại, anh thấy mình dũng cảm hơn. Anh công khai quan hệ vì muốn bạn gái hạnh phúc, tin tưởng ở mình.

Lê Thiện Hiếu (trái) và bạn gái.

Nhiều đồng nghiệp, bạn bè như Khổng Tú Quỳnh, Hari Won... để lại bình luận chúc mừng đôi trẻ. Tia Hải Châu chia sẻ: "Tôi cũng không ngờ bạn ấy lấy bài hát chủ đề đám cưới để công khai, làm ai cũng tưởng chúng tôi sắp lấy nhau. Dù có muốn, chắc chúng tôi cũng phải đợi đến khi pháp luật cho phép người chuyển giới kết hôn". Hải Châu cho biết cô đang rất hạnh phúc và tự hào về người yêu.

Xứng đôi cưới thôi - Lê Thiện Hiếu Ca khúc Lê Thiện Hiếu tặng bạn gái nhân dịp cả hai công khai tình cảm.

Lê Thiện Hiếu tên khai sinh là Lê Phương Thảo, sinh năm 1995. Anh từng là gương mặt được chú ý tại chương trình Sing my song mùa đầu tiên. Ca khúc Ông bà anh do Thiện Hiếu thể hiện khiến tên tuổi anh trở thành hiện tượng của làng nhạc Việt. Ca sĩ từng tiết lộ bị hoảng loạn khi bất ngờ nổi tiếng.

Thiện Hiếu bắt đầu sử dụng hoóc môn và tập thể hình từ năm 2015. Thiện Hiếu chia sẻ anh đã dùng số tiền tích cóp từ cát-xê đi hát để phẫu thuật cắt ngực tại Thái Lan.

An An