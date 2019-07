Lê Thiện Hiếu lần đầu hát cùng người yêu trong MV

Ca sĩ chuyển giới diễn xuất cùng Tia trong video nhạc "Ai đưa em về", ra mắt tối 22/7.

Tia Hải Châu - Ai đưa em về Trích đoạn MV "Ai đưa em về".

Ai đưa em về do Nguyễn Bảo Trọng sáng tác theo phong cách new R&B. Bài hát là lời tự sự của một cô gái mạnh mẽ, biết tận hưởng cuộc sống và chủ động trong chuyện tình cảm. Sau thời gian cô độc, cô có được tình yêu với chàng trai luôn mở rộng trái tim đón nhận cô.

Hình ảnh của MV được quay vào ban đêm, dưới ánh đèn đường hoặc trong quán bar, khắc họa cuộc sống cô đơn của những người trẻ thành thị. Cô gái về nhà một mình sau ngày làm việc, trăn trở về cuộc đời, về tìm kiếm bạn đồng hành.

Tia và Lê Thiện Hiếu cùng viết lời rap cho nhạc phẩm. "Tôi biết Hiếu có chất giọng rất trầm ấm, tình cảm. Lần đầu nghe Ai đưa em về, tôi nghĩ anh ấy phù hợp để thể hiện đoạn rap". Ca sĩ chuyển giới cũng tham gia diễn xuất trong video nhạc.

Ca sĩ Lê Thiện Hiếu và Tia yêu nhau khoảng hai năm, lần đầu hợp tác trong sản phẩm âm nhạc.

Lê Thiện Hiếu sinh năm 1995 (tên khai sinh là Lê Phương Thảo), tác giả của nhiều ca khúc như: Ông bà anh, Chính hôm nay, Xứng đôi cưới thôi, Đi tin yêu... Trong đó, Ông bà anh giành được tình cảm lớn từ khán giả, giới chuyên môn. Anh từng nhận được hai đề cử và chiến thắng ở một hạng mục của giải Cống Hiến

Tia Hải Châu từng chiến thắng tại The Winner is 2013 và là ca sĩ Việt Nam đầu tiên ký hợp đồng với hãng đĩa Universal. Hiện cô hoạt động tự do. Cuối tháng 6 vừa qua, Lê Thiện Hiếu và Tia Hải Châu công khai tình cảm sau hơn hai năm yêu trong bí mật. Thiện Hiếu từng cho biết anh lo lắng khi chuyện tình cảm được nhiều người biết đến, tuy nhiên hiện tại, anh thấy mình dũng cảm hơn để đón nhận dư luận. Anh công khai quan hệ vì muốn bạn gái hạnh phúc, tin tưởng ở mình.

Vân An