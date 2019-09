Khán giả vỗ tay tám phút cho phim 'Joker'

ItalyPhim "Joker" có Joaquin Phoenix đóng chính nhận tràng pháo tay tám phút tại liên hoan phim Venice.

Ở buổi công chiếu tại LHP Venice hôm 31/8, khán giả ủng hộ Joker của đạo diễn Todd Phillips. Theo Variety, hai phòng chiếu đều kín người xem. Tại phòng chiếu thứ hai, khán giả đứng dậy vỗ tay tám phút khi hết phim.

Đạo diễn Todd Phillips (trái) và diễn viên Joaquin Phoenix tại LHP Venice hôm 31/8. Ảnh: Shutterstock.

Buổi ra mắt phim là tâm điểm của LHP Venice ngày cuối tuần, quy tụ Joaquin Phoenix, Zazie Beetz - các diễn viên của phim. Một số ngôi sao khác cũng tham gia như Hikari Mori, Cate Blanchett, Bella Thorne, Barbara Palvin và Sara Sampaio.

Joker thuộc Vũ trụ Điện ảnh DC kể về cuộc đời riêng của nhân vật cùng tên - kẻ ác nhân nổi tiếng đối đầu với Người Dơi. Phim gây chú ý khi là tác phẩm hiếm hoi từ truyện tranh siêu anh hùng dự một trong ba liên hoan phim lớn nhất thế giới. Nhân vật chính Arthur Fleck (Joaquin Phoenix đóng) là nghệ sĩ hài thất bại, bị xã hội khinh thường và bọn côn đồ bắt nạt. Anh dần hóa điên, trở thành trùm tội phạm Joker, luôn mang lớp hóa trang dày trên mặt. Alberto Barbera - chủ tịch LHP Venice - đánh giá cao Joker: "Nó đen tối hơn cả The Dark Knight và Joaquin Phoenix đã đạt tới đỉnh cao diễn xuất".

Trailer phim Joker Trailer phim "Joker". Video: Warner Bros.

Trên Rotten Tomatoes, 86% giới phê bình khen ngợi phim. Cây viết Philip De Semlyen của tờ Time Out chấm điểm tuyệt đối và mô tả Joker là tác phẩm khai thác chủ đề kinh dị xã hội tuyệt vời nhất kể từ Get Out - nhận Oscar Kịch bản gốc xuất sắc của đạo diễn Jordan Peele. Đại diện tờ London Evening Standard cho biết phim là phiên bản hay nhất của nhân vật Joker.

Joker xuất hiện trong truyện tranh DC từ năm 1940, là một trong những kẻ phản diện nổi bật nhất mọi thời. Trên màn ảnh, nhiều diễn viên từng đóng vai này, như Jack Nicholson, Heath Ledger và Jared Leto. Trong đó, màn thể hiện của Heath Ledger trong The Dark Knight (2008) được đa phần khán giả và giới phê bình yêu thích nhất.

Gần đây, LHP Venice được xem là bệ phóng của nhiều tác phẩm ở Oscar. Năm 2018, Roma, The Favourite, A Star is Born gây tiếng vang ở Italy trước khi nổi bật trong mùa Oscar. Năm 2017, The Shape of Water đoạt giải Sư Tử Vàng trước khi thắng Oscar "Phim hay nhất". LHP Venice lần 76 diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 7/9.

Đạt Phan (theo Variety)