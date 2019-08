Sao nhí Disney làm đạo diễn phim người lớn

Nữ diễn viên Bella Thorne hợp tác một hãng phim khiêu dâm của Canada, ra mắt tác phẩm vào tháng 9.

Theo AP, Bella Thorne dự định bắt đầu nghề đạo diễn bằng một phim kinh dị dịp Giáng sinh. Tuy nhiên, nữ diễn viên được mời thử sức trong lĩnh vực phim người lớn và nhận lời. "Cảm hứng khiến tôi thực hiện dự án là mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ. Bộ phim có những cảnh quan hệ tình dục thật nhưng không đơn thuần mang tính khiêu dâm. Nó chứa thông điệp về sự chống trả của con người trước ách thống trị và các định kiến xã hội", Bella nói trong video quảng bá dự án đầu tay do cô đạo diễn. Cô gọi đó là một bộ phim "thanh khiết, đẹp đẽ".

Nữ diễn viên Bella Thorne. Ảnh: Refinery29.

Tháng trước, Bella khiến người hâm mộ chú ý khi nhận mình là pansexual (tạm dịch: toàn tính luyến ái - có xu hướng bị hấp dẫn bởi bất kỳ giới tính nào) trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Good Morning America. Bella định nghĩa về thuật ngữ này: "Thích những gì bạn thích". Trước đó, cô công khai lưỡng giới (bisexual) năm 2016 và hẹn hò cùng lúc nữ ca sĩ Tana Mongeau và nam rapper Mod Sun. Bella hiện yêu nam ca sĩ Benjamin Mascolo.

Bella Thorne, sinh năm 1997, là một diễn viên, người mẫu và nhà văn người Mỹ. Cô được biết đến với series Shake It Up của Disney. Cô vào vai vũ công nhí Cece - bạn thân của Rocky (Zendaya đóng). Nữ diễn viên góp mặt trong nhiều phim điện ảnh như The Duff, Alvin and the Chipmunks: The Road Trip, The Babysitter... Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Bella là nhà thơ được nhiều thiếu niên Mỹ yêu thích.

Bella Throne trong Shake It Up Bella Thorne (áo xanh lá cây, trái) trong "Shake It Up". Video: Disney.

Đạt Phan (theo AP)