Tác phẩm về ác nhân Joker dự Liên hoan phim Venice

Phim về kình địch của Batman là bản hiếm hoi chuyển thể truyện siêu anh hùng tranh tài ở sự kiện điện ảnh lớn.

Ngày 25/7, ban tổ chức sự kiện công bố 21 tác phẩm tranh giải. Nhiều báo Âu Mỹ chú ý đến Joker (đạo diễn Todd Phillips) - kể về xuất thân của nhân vật cùng tên trong truyện tranh DC. Câu chuyện hé lộ anh là nghệ sĩ nghèo bị xã hội khinh thường rồi trở thành ác nhân. Joker là đối thủ chính của Batman, từng xuất hiện trong nhiều phim như Batman (1989), The Dark Knight (2008) và Suicide Squad (2016). Tuy nhiên, phim mới độc lập với các hóa thân trước của nhân vật.

Joker là tác phẩm hiếm hoi từ truyện tranh siêu anh hùng dự một trong ba liên hoan phim (LHP) lớn nhất thế giới (Cannes, Venice và Berlin). The Dark Knight (2008) và Black Panther (2018) từng tranh một số giải quan trọng ở Oscar nhưng không ra mắt ở các liên hoan phim.

Theo Yahoo, Alberto Barbera - chủ tịch Liên hoan phim Venice (Italy) - đánh giá cao Joker: "Nó đen tối hơn cả The Dark Knight và Joaquin Phoenix (nam chính) đạt tới đỉnh cao diễn xuất". Trang Yahoo nhận định phát biểu cho thấy tiềm năng của Joker bởi Barbera so sánh nó với The Dark Knight - một trong các tuyệt phẩm siêu anh hùng.

Nhiều tác phẩm nổi bật khác cũng góp mặt ở Venice. The Truth của đạo diễn Hirokazu Kore-eda (thắng Cành Cọ Vàng ở LHP Cannes năm 2018 với Shoplifter) xoay quanh một ngôi sao điện ảnh gặp rắc rối gia đình. Ad Astra (đạo diễn James Gray, Brad Pitt đóng chính) kể về phi hành gia vào vũ trụ tìm cha. The Laundromat quy tụ dàn sao Meryl Streep, Gary Oldman và Antonio Banderas, tái hiện vụ bê bối tài chính Hồ sơ Panama.

Hãng Netflix mang tới tác phẩm Marriage Story, trong đó Adam Driver và Scarlett Johansson hóa thân bộ đôi trục trặc tình cảm. Khác với Cannes, LHP Venice cởi mở hơn với đơn vị phát hành trực tuyến. Năm 2018, Roma của Netflix giành Sư Tử Vàng - giải cao nhất ở Venice.

Gần đây, LHP Venice được xem là bệ phóng của nhiều tác phẩm ở Oscar. Năm 2018, Roma, The Favourite, A Star is Born gây tiếng vang ở Italy trước khi nổi bật trong mùa Oscar. Năm 2017, The Shape of Water đoạt giải Sư Tử Vàng trước khi thắng Oscar "Phim hay nhất".

Liên hoan phim Venice lần 76 diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 7/9.

Danh sách phim tranh giải ở LHP Venice 2019

Ân Nguyễn