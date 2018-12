Johnny Depp - tài chính eo hẹp, tương lai mờ mịt ở Hollywood

Bóng hồng mới của 'Cướp biển Caribbean' / Johnny Depp giữ phong độ diễn xuất trong 'Cướp biển Caribbean 5'

Đầu tháng 5, Johnny Depp lại vướng vào kiện tụng khi hai vệ sĩ cũ tố anh nợ tiền lương, để họ làm việc trong điều kiện tồi tệ, thường xuyên phải thêm giờ. Đây chỉ là một trong số vụ kiện mà tài tử vướng vào vài năm qua. Nhiều người đặt câu hỏi về tương lai của diễn viên nổi tiếng ở Hollywood.

Johnny Depp đang gặp khó khăn về tài chính. Ảnh: AP.

Theo The Guardians, số tiền Johnny Depp kiếm được sau nhiều năm đóng phim lên tới 650 triệu USD nhưng hiện anh không đủ khả năng trả thuế cũng như lương cho nhân viên. Năm 2017, Johnny Depp từng đệ đơn kiện công ty The Management Group (TMG) vì quản lý yếu kém, dẫn đến thất thoát tài chính. Đáp lại, công ty này đưa ra các bằng chứng cho thấy Johnny Depp tiêu xài xa hoa, hoang phí và không nghe theo lời nhắc nhở của họ.

Johnny Depp từng chi 75 triệu USD để mua và sửa chữa các biệt thự ở Pháp và Mỹ. Diễn viên 54 tuổi cũng dành nhiều tiền mua sắm xa xỉ. Johnny Depp sở hữu một hòn đảo riêng mang tên Little Hall’s Pony với giá 3,6 triệu USD, từng chi 16 triệu USD mua chiếc du thuyền và sửa chữa theo sở thích. Hay như vụ ly hôn với Amber Heard năm 2015 cũng khiến gia tài của Johnny Depp “hao hụt” đi 7 triệu USD.

Theo TMG, thói tiêu hoang đã khiến tiền nhanh chóng bay khỏi túi Johnny Depp. Hiện tại, tài tử không thể trả nổi hoá đơn 2 triệu USD mỗi tháng cho các chi phí thông thường. Anh đã bán nhiều biệt thự ở Los Angeles, du thuyền, xe hơi… để trả nợ. Số tiền còn lại của diễn viên vào khoảng 50 triệu USD. TMG là công ty được thuê quản lý tài chính của Johnny Depp từ năm 1999 tới 2016.

* Johnny Depp đập phá bếp khi sống cùng Amber Heard

Johnny Depp đập phá bếp hồi sống chung với Amber

Không chỉ gặp khó khăn về tài chính, cơ hội phát triển nghề nghiệp của Johnny Depp ở Hollywood mờ mịt. Khi ly hôn Amber Heard, nam diễn viên bị cáo buộc lạm dụng thể xác và có nhiều lời nói nhục mạ vợ. Điều này làm xấu đi hình ảnh của nam diễn viên. Vai diễn của Johnny Depp trong Fantastic Beasts có lúc bị lung lay khi phong trào #MeToo (chống lạm dụng ở nơi làm việc) lên cao. Tác giả Scott Mendelson của tạp chí Forbes cho rằng sự xuất hiện của Johnny Depp sẽ ảnh hưởng tới thương hiệu của bộ phim cũng như hình ảnh nhân vật Harry Potter. Tuy vậy, cuối cùng anh vẫn được hãng Warner Bros và tác giả JK Rowling lựa chọn.

Forbes đánh giá hai năm liên tiếp 2015 và 2016, Johnny Depp dẫn đầu danh sách sao kém sinh lời nhất Hollywood. Cát-xê trả cho Johnny Depp trong các bom tấn khá cao nhưng số tiền anh mang về cho nhà sản xuất không tương xứng. Bộ phim ra mắt trước thời điểm tháng 6/2016 - Alice Through the Looking Glass - lỗ nặng. Các chuyên gia nhận xét trung bình cứ một USD được trả, Johnny Depp chỉ kiếm về cho nhà sản xuất 2,8 USD.

* Johnny Depp trong phần 5 của "Cướp biển Caribbean"

Johnny Depp trẻ măng trong phần năm "Cướp biển Caribbean"

Sự nghiệp và tài chính của Johnny Depp đang phụ thuộc lớn vào hãng Disney có tiếp tục phát triển series Cướp biển Caribbean và giao anh đóng chính hay không. Phần 5 (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales) phát hành năm 2017 có doanh thu gây thất vọng tại Mỹ nhưng thắng lớn trên toàn thế giới với 794 triệu USD. Nhà sản xuất Jerry Bruckheimer nói họ sẽ nghĩ về phần tiếp theo nếu Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales thắng doanh thu tại Mỹ.

Thùy Liên