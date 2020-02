Jennifer Lopez và Shakira bị chỉ trích vì quá gợi cảm

Nhiều khán giả nói màn trình diễn của Jennifer Lopez và Shakira tại Super Bowl quá gợi cảm, không phù hợp trên truyền hình.

Theo Deadline, rocker Dee Snider - giọng ca nhóm The Twisted Sister - viết trên trang cá nhân: "Bắt đầu với màn múa cột và kết thúc với các độc tác vỗ, lắc mông. Nếu đó là yêu cầu để diễn tại Super Bowl, không ban nhạc rock nào tôi biết có thể diễn ở đó".

Jennifer Lopez và Shakira Super Bowl Half Time Show Một phần màn trình diễn của Jennifer Lopez và Shakira. Video: NFL.

Nam ca sĩ chỉ trích màn kết hợp của Jennifer Lopez và Shakira tại sự kiện thể thao lớn nhất nước Mỹ hôm 3/2.Tháng 9/2019, Dee Snider không hài lòng khi nghe tin Jennifer Lopez và Shakira trình diễn tại sự kiện năm nay: "Một lần nữa các dòng nhạc nặng, khiến các sân vận động trở nên náo nhiệt lại bị làm ngơ. Tôi đoán rằng chúng tôi không lắc mông đủ nhiều trên sân khấu để được mời". Ông cho biết thất vọng vì những ban nhạc rock nổi tiếng như Metallica không được trình diễn và không có ý xúc phạm hai nữ ca sĩ.

Ca sĩ Dee Snider. Ảnh: Planet Rock.

Trên Twitter, nhiều phụ huynh phàn nàn với đài Fox vì màn trình diễn không phù hợp với trẻ em. "Màn trình diễn thô tục nhất tại Super Bowl", một khán giả nhận xét. Nhiều người nói Super Bowl là chương trình được nhiều gia đình chọn cùng xem vì tính giải trí, có trận đấu thể thao cùng ca nhạc và các video quảng cáo hấp dẫn. Tiết mục của Jennifer Lopez và Shakira có nhiều động tác vũ đạo khêu gợi, khiến nhiều phụ huynh xấu hổ khi xem cùng con.

Bên cạnh một số lời chê, theo CNN, tiết mục âm nhạc giữa giờ tại Super Bowl năm nay được khen ngợi vì chọn các nghệ sĩ gốc Latin biểu diễn, tôn vinh sự đa dạng sắc tộc và phái nữ. Ngoài Jennifer và Shakira, chương trình mời nhiều nghệ sĩ như Demi Lovato (gốc Mexico), ban nhạc Los Tigres Del Norte (gốc Mexico), hai rapper gốc Latin - Bad Bunny và J Balvin - hát tiếng Tây Ban Nha trên sân khấu. Jennifer Lopez cũng gây ấn tượng với màn khoác cờ, mặt trong là quốc kỳ Puerto Rico (quê hương cha mẹ cô) và mặt ngoài là quốc kỳ Mỹ (nơi cô sinh ra và lớn lên).

Màn trình diễn gây chú ý, được đông đảo khán giả bàn tán những ngày qua. Hai nữ ca sĩ không nhận cát-xê trước chương trình, sẽ được trả một khoản phí dựa trên thành công của show diễn. Theo Forbes, khoản tiền này có thể lên tới hàng triệu USD. Sau sự kiện, lượt nghe của Shakira và Jennifer Lopez trên hệ thống phát nhạc trực tuyến Spotify tăng vọt, lần lượt là 230% và 335%. Tờ NY Post cho biết hai người cũng kiếm hàng triệu USD từ các buổi diễn trước thềm Super Bowl, tại khách sạn Hard Rock nơi nhiều khán giả đến ở trước sự kiện.

Super Bowl là sự kiện thể thao do Liên đoàn Bóng bầu dục Mỹ tổ chức từ năm 1967. Trong nhiều năm, đây là chương trình được theo dõi nhiều nhất trên sóng truyền hình tại Mỹ. Rất nhiều ca sĩ nổi tiếng từng tham gia biểu diễn trước và giữa trận đấu như Michael Jackson, Madonna, Prince, The Rolling Stones, The Who, Whitney Houston, Katy Perry, Lady Gaga...

Đạt Phan (theo Deadline, CNN)