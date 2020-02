Shakira, Jennifer Lopez 'đốt cháy' sân khấu Super Bowl

Hai ca sĩ nhạc Latin Shakira và Jennifer Lopez khuấy động sự kiện thể thao lớn nhất nước Mỹ với màn diễn hơn 14 phút.

Chung kết làng bóng đá kiểu Mỹ - Super Bowl 2020 - diễn ra ở sân vận động Hard Rock thành phố Miami, bang Florida sáng 3/2. Như thường lệ, chương trình được chú ý với màn biểu diễn giữa giờ đấu. Năm nay, Shakira và Jennifer Lopez là hai nghệ sĩ khách mời đặc biệt. Trong hơn 14 phút, hai nữ nghệ sĩ trình diễn các ca khúc Latin cùng những màn vũ đạo và hiệu ứng sân khấu gồm pháo hoa, đèn laser.

Shakira mở màn đêm diễn. Ảnh: NFL.

Shakira mở màn với những bản hit như She Wolf, Whenever, Whenever, I Like It (hát cùng rapper Bad Bunny), Hips Don't Lie... Cô biểu diễn cùng ban nhạc, dàn giao hưởng và các vũ đoàn. "Nữ hoàng nhạc Latin" gây ấn tượng với động tác múa bụng - thương hiệu cho các màn diễn của cô.

Jennifer Lopez nối tiếp với các bản hit Jenny from the Block, Get Right... Ca sĩ 50 tuổi "đốt cháy" sân khấu khi mặc đầm xuyên thấu, thể hiện kỹ năng múa cột qua ca khúc Waiting For Tonight và On The Floor cùng rapper người Colombia J Balvin.

Jennifer Lopez và Shakira Super Bowl Half Time Show Một phần trình diễn của Jennifer Lopez và Shakira. Video: NFL.

Cuối phần trình diễn, hai nữ ca sĩ kết hợp Emme Maribel Muñiz (con gái của Jennnifer Lopez) và dàn đồng ca nhí với bản mash-up Born in the U.S.A, Let Get Loud. Jennifer Lopez khoác lá cờ lông vũ hai mặt, bên trong là quốc kỳ Puerto Rico (quê hương của cha mẹ nữ ca sĩ) và bên ngoài là cờ Mỹ (nơi cô sinh ra và lớn lên). Trong khi đó, Shakira thể hiện khả năng chơi trống trên sân khấu. Hàng loạt tờ báo như CNN, Guardian hay USA Today khen ngợi màn diễn vì sự khuấy động, quyến rũ và truyền tải những thông điệp về bình đẳng giới, bình đẳng sắc tộc tại Mỹ. Trên Twitter, các đồng nghiệp như Lady Gaga, Pink thán phục màn diễn của Jennifer và Shakira.

Trước phần trình diễn giữa giờ, Demi Lovato cũng gây chú ý khi hát quốc ca Mỹ The Star-Spangled Banner mở màn trận đấu. Cô nhận nhiều lời khen từ báo giới, người hâm mộ. Thời gian qua, Demi kín tiếng trong làng nhạc vì đi cai nghiện, điều trị sức khỏe tinh thần.

Demi Lovato hát "The Star-Spangled Banner". Ảnh: Pitchfork.

Super Bowl là sự kiện thể thao do Liên đoàn Bóng bầu dục Mỹ tổ chức từ năm 1967. Trong nhiều năm, đây là chương trình được theo dõi nhiều nhất trên sóng truyền hình tại Mỹ. Rất nhiều ca sĩ nổi tiếng từng tham gia biểu diễn trước và giữa trận đấu như Michael Jackson, Madonna, Prince, The Rolling Stones, The Who, Whitney Houston, Katy Perry, Lady Gaga...

Đạt Phan