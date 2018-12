James Wan ra mắt phim kinh dị mới sau ‘The Conjuring 2’

Chân dung nữ diễn viên đóng vai ma trong 'The Conjuring 2' / ‘The Conjuring 2’ khuynh đảo rạp chiếu Bắc Mỹ tuần qua

Trong khi The Conjuring 2 vẫn đang gây sốt các rạp chiếu tháng này, James Wan đã chuẩn bị ra mắt phim kinh dị mới có tên Lights Out. Lần này, nhà làm phim gốc Á đóng vai trò là nhà sản xuất, giới thiệu đạo diễn mới lần đầu làm phim là David F. Sandberg. Lights Out là phim dài dựa trên phim ngắn cùng tên của David ra mắt vào năm 2013.

Trailer phim "Lights Out" Trailer phim kinh dị 'Lights Out'

Phim ngắn Lights Out dài gần ba phút xoay quanh một phụ nữ sống độc thân gặp phải những hiện tượng kỳ lạ khi định tắt đèn đi ngủ. Hiệu ứng khá đơn giản nhưng tác phẩm này gây ám ảnh bởi kết hợp nuột nà giữa bối cảnh, âm thanh, ánh sáng, diễn xuất và nhấn vào sự tĩnh lặng của màn đêm. Đến nay, phim đã có hơn 12 triệu lượt xem trên Youtube (xem phim ngắn).

Hình ảnh rùng rợn từ trailer "Lights Out".

Lights Out phiên bản điện ảnh có câu chuyện được mở rộng, xoay quanh hai chị em Rebecca và Martin. Cả hai phát hiện ra mỗi khi họ tắt đèn, có một sinh vật kỳ dị xuất hiện trong bóng tối. Càng đi sâu tìm hiểu, cả hai càng khám phá được những bí ẩn đằng sau “trò chơi” tắt – bật công tắc đèn liên tục trong nhà. Các chi tiết dẫn đến những câu hỏi về bi kịch kinh hoàng xảy ra với cô gái có tên Diana – mấu chốt của các hiện tượng siêu nhiên.

Đóng vai trò là nhà sản xuất và là người phát hiện ra đạo diễn David F. Sandberg, James Wan đặt nhiều kỳ vọng vào Lights Out. “Tác phẩm sẽ là một làn gió mới của phim kinh dị, phối trộn được các chi tiết ma mị của đời sống hàng ngày, đan xen những sáng tạo ấn tượng trong cốt truyện”. Kịch bản phim được David F. Sandberg chắp bút cùng Eric A. Heisserer – người từng làm nên thành công cho Nightmare on Elm Street (2010) và Final Destination 5 (2011).

"Lights Out" sẽ khai thác về nỗi sợ bóng tối.

Lights Out có sự góp mặt của người đẹp Australia – Terasa Palmer – và minh tinh gạo cội Maria Bello. Vai cậu bé Martin được giao cho nam diễn viên trẻ Gabriel Bateman – người từng tham gia Annabelle vào năm 2014.

James Wan đang là một trong những nhà làm phim gốc Á được chú ý nhất tại Hollywood hiện nay. Anh tạo dựng được “thương hiệu” riêng ở thể loại phim kinh dị nhờ những tác phẩm thành công như loạt phim Saw, Insidious và đặc biệt là The Conjuring. Sắp tới, James Wan sẽ đạo diễn bom tấn Aquaman. Trong khi đó, nhà làm phim David F. Sandberg được tin tưởng giao cho đảm nhận vị trí đạo diễn của phim Annabelle 2 sắp thực hiện.

Lights Out dự kiến ra mắt tại Việt Nam từ ngày 22/7.

>> Xem thêm:

9 bộ phim xác lập danh vọng cho đạo diễn gốc Á James Wan

Đạo diễn gốc Á James Wan và đường tiến thân ở Hollywood

Nguyên Minh