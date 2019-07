Hot boy đội Tuấn Ngọc đoạt quán quân Giọng hát Việt

Hoàng Đức Thịnh - chàng trai gốc Hải Phòng - chiến thắng với lượt bình chọn áp đảo.

Tuấn Ngọc: 'Tôi tránh va chạm đồng nghiệp khi chấm The Voice'

Chung kết Giọng hát Việt (The Voice 2019) phát sóng tối 21/7. Chương trình là cuộc đua của năm gương mặt Đức Thịnh (đội Tuấn Ngọc), Lâm Bảo Ngọc (đội Tuấn Hưng), Bích Tuyết, nhóm Dominix (đội Thanh Hà), Layla (đội Hồ Hoài Anh). Trong đêm cuối cùng, các huấn luyện viên không có vai trò quyết định ngôi vị thí sinh thay vào đó, khán giả có toàn quyền nhờ bình chọn qua tin nhắn điện thoại và truy cập vào hệ thống website chương trình. Sau hai màn thử thách là hát đơn ca và song ca với khách mời, Đức Thịnh chiến thắng với tỷ lệ bình chọn lên đến 35,93%. Bốn thí sinh còn lại cùng nhận danh hiệu á quân.

Trong phần đơn ca, Đức Thịnh thể hiện bài Tìm lại nhau của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Ca khúc mang âm hưởng sôi động, có nhiều quãng cao, giúp Đức Thịnh phô diễn giọng hát. Ở phần song ca với khách mời, anh thể hiện bài Nơi tình yêu bắt đầu của nhạc sĩ Tiến Minh với ca sĩ Giang Hồng Ngọc, mang đến không gian âm nhạc lãng mạn, tình tứ.

Đức Thịnh trong đêm chung kết The Voice.

Đức Thịnh năm nay 24 tuổi, từng là kỹ sư ngành điện tự động của Đại học Hàng hải Việt Nam. Anh sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật, bị gia đình phản đối theo đuổi đam mê ca hát. Ca sĩ đến với The Voice vì muốn chứng minh cho người thân quyết định của anh là đúng đắn. Từ đầu cuộc thi, thí sinh giữ phong độ ổn định, có lượng fan lớn. Anh có sở trường với những bản tình ca nhẹ nhàng, được người hâm mộ đặt biệt danh là "Hoàng tử Ballad" của The Voice.

Đức Thịnh hát "Chưa bao giờ" Đức Thịnh hát "Chưa bao giờ" (sáng tác: Tiên Tiên) trong đêm thi bán kết hôm 14/7.

Các thí sinh còn lại nỗ lực mang lại những màn trình diễn nhiều màu sắc. Lâm Bảo Ngọc đội Tuấn Hưng hát đơn ca bài Writing On The Wall của Sam Smith. Cô đu người trên dây nhưng vẫn giữ được giọng ổn định. Trong phần kết hợp với khách mời, Lâm Bảo Ngọc hát mashup Độc ẩm - Túy âm cùng rapper Hà Lê. Trong bản phối mang âm hưởng dân gian đương đại, thí sinh khoe giọng hát cao, cách xử lý tốt.

Ca sĩ Đức Thịnh được các giám khảo nhận xét có ngoại hình sáng, giọng hát ngọt ngào.

Layla đội Hồ Hoài Anh hát Là anh đó (sáng tác: Andiez). Cô kết hợp múa đương đại trong tiết mục. Cô gây ấn tượng ở tiết mục song ca với ca sĩ opera Phạm Khánh Ngọc, qua hai ca khúc nhạc ngoại nổi tiếng - Ave Maria - Take Me To The Church.

Bích Tuyết của đội Thanh Hà mạo hiểm hát ca khúc do cô đồng sáng tác với Dư Quốc Vương - Hỡi thế gian tình là gì? Tiết mục được dàn dựng vũ đạo công phu. Ở phần song ca với khách mời Eric, thí sinh mang đến không khí sôi động qua ca khúc Ghen (sáng tác của Khắc Hưng).

Nhóm nhạc duy nhất có mặt trong chung kết The Voice - Dominix - biểu diễn bài Trên đỉnh phù vân của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Nhóm hát bè hòa quyện, ăn ý. Ở phần song ca, boy band thể hiện mash-up Đã hơn một lần - Firework. Hai ca khúc thể hiện thông điệp tích cực về hành trình theo đuổi đam mê.

