HBO phản đối ông Trump chế ảnh liên quan 'Game of Thrones'

Hãng phim không muốn tổng thống Mỹ dùng các hình ảnh, câu chữ gợi nhớ series vào mục đích chính trị.

Dàn người đẹp mùa cuối 'Game of Thrones' / Jon Snow khó xử với quan hệ cấm kỵ trong 'Game of Thrones'

Đại diện HBO chia sẻ với Bloomberg: "Dù hiểu sự ái mộ dành cho Game of Thrones (Trò chơi vương quyền) khi mùa cuối đã chiếu, chúng tôi mong tài sản trí tuệ của mình không được dùng vì mục đích chính trị".

Ảnh ông Trump đăng trên Twitter gần đây.

Hãng không hài lòng với bài đăng ngày 18/4 của Trump trên Twitter - nội dung là ảnh chế có câu "Game Over" (Trò chơi kết thúc) bằng font chữ giống trong các ảnh của Game of Thrones. Chính trị gia chia sẻ thông điệp này nhân dịp công bố báo cáo về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Theo báo Âu Mỹ, ông hài lòng vì kết luận báo cáo không ảnh hưởng đến việc mình tại vị.

Ảnh hồi tháng 11/2018 được ông Trump đăng lên Twitter.

Đây không phải lần đầu ông Trump dùng ảnh liên quan đến Game of Thrones. Tháng 11/2018, nhân dịp Mỹ áp đặt lệnh cấm vận lên Iran, ông đăng ảnh chính mình cùng câu "Sanctions are coming" (Cấm vận đang tới), cũng với font chữ của Game of Thrones. Thông điệp này nhại theo câu nổi tiếng trong series - "Winter is coming" (Mùa đông đang tới). Lúc đó, HBO cho biết không muốn câu nói gắn liền với series được ông dùng vì mục đích chính trị.

Theo The Verge, ông Trump muốn tận dụng độ nổi tiếng của loạt phim, đồng thời thể hiện quyền lực và thái độ cứng rắn với những người ông xem là kẻ thù. Game of Thrones kể câu chuyện về các địch thủ chính trị thanh trừng nhau để lên ngai vàng. Mùa cuối của loạt phim gồm sáu tập, đã phát sóng tập đầu sáng 15/4 (giờ Việt Nam).

Trailer mùa 8 Game of Thrones Trailer mùa tám "Game of Thrones".

* Xem thêm: Dàn mỹ nữ mùa cuối 'Game of Thrones'

Ân Nguyễn