Fan dự đoán mùa cuối 'Game of Thrones'

Jon Snow cưỡi rồng, Bran Stark là thủ lĩnh Bóng Trắng, Cersei giả mang thai là những giả thuyết cho hồi kết series cổ trang.

Trailer 'Game of Thrones 8' gây tò mò trước ngày công chiếu / 'Game of Thrones' và các series nổi bật tháng 4

Mùa tám Game of Thrones sẽ phát sóng từ ngày 14/4, kết thúc hành trình tám năm của series đình đám. Lúc này, vua phương Bắc Jon Snow và nữ hoàng Daenerys (tức Mẹ Rồng) hành quân lên phía Bắc chống loài Bóng Trắng - những sinh vật tà ác từ thời cổ đại. Cả hai nảy sinh tình cảm nhưng chưa biết mối quan hệ cô - cháu của mình.

Trailer mùa 8 Game of Thrones Trailer mùa tám "Game of Thrones"

Còn nữ hoàng Cersei gia nhập liên minh nhưng có mưu đồ riêng. Với câu chuyện đang cao trào, tình tiết còn bỏ ngỏ, nhiều fan đưa dự đoán cho mùa mới. Tờ Time tổng hợp 10 giả thuyết nổi bật về tác phẩm.

Jon Snow cưỡi rồng

Jon Snow tiếp xúc với rồng trong "Game of Thrones" Jon Snow tiếp xúc với rồng.

Ở mùa trước, nhân vật được hé lộ thân phận thật - con trai của Lyanna Stark và Rhaegar Targaryen, hoàng tử quá cố của tiền triều. Như vậy, anh là hậu duệ nam cuối cùng của gia đình Targaryen - dòng dõi biết điều khiển rồng. Jon nhiều khả năng sẽ cưỡi một trong hai con rồng, còn Daenerys (cô ruột anh) cưỡi con còn lại. Ở cảnh mùa bảy, một chú rồng thoải mái tiếp xúc với Jon Snow. Trailer mùa tám Game of Thrones cũng có cảnh Jon và Daenerys đến thăm hai chú rồng.

Cersei giả mang thai

Sau khi lên ngôi, Cersei tiết lộ với người tình Jaime (cũng là em song sinh) rằng cô đang có thai với anh. Tuy nhiên, nhiều fan nghi ngờ tình tiết này bởi khi còn bé, Cersei từng nghe lời tiên tri rằng cô sẽ chỉ có ba con. Nhiều chi tiết khác của thông điệp này đều đã thành sự thật, như việc cô thành nữ hoàng và ba con đều qua đời. Việc giả mang thai có thể là mánh lới để Cersei trói chân Jaime - người bắt đầu ghê sợ sự ác độc của cô. Một số khán giả khác lại đoán nữ hoàng nhà Lannister mang thai thật nhưng sẽ sảy thai hoặc chết khi hạ sinh.

Bran Stark là Dạ Vương

Bran là con trai thứ nhà Stark, trải qua nhiều biến cố và thành Quạ Ba Mắt, có khả năng nhìn thấy và tác động một phần đến sự kiện quá khứ. Có fan đoán do muốn cứu lục địa Westeros khỏi loài Bóng Trắng, Bran sẽ du hành thời gian về hàng nghìn năm trước để ngăn chúng ra đời. Nhưng do sơ suất, cậu vô tình trở thành Bóng Trắng đầu tiên, tức Dạ Vương (Night King). Giả thuyết này lý giải được việc Dạ Vương liên tiếp xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ ở các mùa trước, giống như biết trước hành tung các nhân vật.

Littlefinger còn sống

Ở mùa trước, lãnh chúa Petyr Baelish (biệt danh Littlefinger) bị Arya Stark sát hại. Cái chết này được cho là xứng đáng khi nhân vật nhiều lần phản bội, nói dối và hãm hại người khác suốt series. Nhưng tập trước đó có cảnh Petyr gặp người phụ nữ bí ẩn, nói nhỏ với ông: "Ngài không còn thời gian". Theo một số fan, người này là một sát thủ chuyên giả trang (cùng tổ chức với Arya), đóng giả để chết thay cho ông. Tuy nhiên, Time nhận định việc Littlefinger còn sống sẽ khiến câu chuyện quá phức tạp trong mùa tám.

Dạ Vương hồi sinh những người quá cố nhà Stark thành Bóng Trắng

Trailer mùa 8 Game of Thrones (nhà Stark) Nhà Stark đối mặt cái chết trong "Game of Thrones".

Dự đoán này bắt nguồn từ trailer phim với cảnh Arya Stark hoảng hốt, chạy trốn một thứ chưa rõ trong hầm mộ gia tộc. Sau thời gian rèn luyện, Arya giờ là sát thủ điêu luyện, chưa từng để lộ sự yếu đuối trước đối thủ nào. Do đó, nhiều fan cho rằng Arya hoảng sợ chỉ có thể vì thấy những người thân quá cố trở thành quái vật. Time đánh giá giả thuyết này nhiều khả năng xảy ra.

Melisandre tái xuất cùng đội quân của giáo phái thờ thần Ánh Sáng

Cảnh Melisandre chia tay quân sư Varys, rời lục địa Westeros.

Melisandre - người phụ nữ có phép thuật, thờ thần Ánh Sáng - là nhân vật gây tranh cãi xuyên suốt series. Cô hành động nửa chính nửa tà, có lúc gieo rắc tai ương, có lúc làm điều tốt như hồi sinh Jon Snow đầu mùa sáu. Cuối mùa bảy, Melisandre rời lục địa Westeros để trở về quê nhà Volantis, đồng thời khẳng định sẽ trở lại. Nhân vật được dự đoán trở về cùng đội quân thuộc giáo phái mình để tham chiến chống Bóng Trắng. Một tình tiết củng cố giả thuyết này là Kinvara - nữ tu sĩ giáo phái Ánh Sáng ở Volantis - vốn ủng hộ Daenerys (Mẹ Rồng).

Melisandre chết dưới tay Arya Stark

Khi hai nhân vật gặp nhau ở mùa ba, Melisandre khiến Arya căm giận khi tước đoạt Gendry - bạn thân của cô. Khi nhìn vào mắt Arya, nữ tu sĩ sợ hãi, đồng thời tiên đoán trước việc cô thành sát thủ. Theo nhiều fan, Melisandre nhìn thấy cả cái chết của chính mình dưới tay cô gái nhà Stark. Còn Arya lưu tên nữ tu sĩ vào danh sách những người cần giết. Ở cuối mùa bảy, Melisandre cũng nói định mệnh của mình là chết ở lục địa Westeros.

Sói của Arya tham chiến

Ở tập đầu Game of Thrones, năm anh em nhà Stark và Jon Snow nhận nuôi sáu con sói. Đến giờ, bốn con đã chết, chỉ còn con Ghost (đi cùng Jon Snow) và Nymeria (của Arya, chạy trốn từ mùa đầu). Khi Arya gặp lại Nymeria vào mùa bảy, cô nhận ra nó đã thành sói hoang, làm thủ lĩnh một bầy lớn. Khán giả đoán chúng sẽ tham gia trận chiến quyết định sắp tới. Trên Mashable, George R. R. Martin (tác giả tiểu thuyết A Song of Ice and Fire, nguyên gốc của Game of Thrones), cũng cho biết bầy sói sẽ có vai trò trong câu chuyện.

Jaime giết Dạ Vương

Jaime Lannister là một trong những nhân vật có chuyển biến tâm lý đáng kể nhất phim. Đầu series, anh được khắc họa như kẻ máu lạnh, sẵn sàng giết người bịt đầu mối khi bị phát hiện quan hệ với Cersei. Tuy nhiên, càng về sau, nhân vật càng thể hiện sự hướng thiện, thoát khỏi sự kiểm soát của Cersei. Jaime bị nhiều người khinh thường, mang biệt danh Kẻ giết vua do sát hại chủ nhân - vua Aerys Targaryen - nhiều năm trước. Một số fan đoán anh tiếp tục "giết vua" trong mùa bảy nhưng lần này lập công lớn khi diệt Dạ Vương. Tình tiết này sẽ hoàn tất câu chuyện của Jaime, từ vai phản diện thành chính diện.

Anh em nhà Clegane quyết đấu

Sandor (trái) và Gregor giáp mặt ở mùa bảy.

Trận chiến này được nhiều fan gọi là Cleganebowl, dựa theo trận Super Bowl (chung kết bóng chày ở Mỹ). Gregor Clegane - chiến binh có biệt hiệu The Mountain (Ngọn Núi) - là nhân vật gây tội ác nhiều bậc nhất series, nhiều lần cưỡng hiếp, sát hại người vô tội. Nhiều người hâm mộ trông đợi ngày hắn đền tội dưới tay em trai Sandor Clegane (biệt danh Chó Săn). Hai anh em có mâu thuẫn từ bé khi Gregor dí em trai vào lửa, khiến mặt anh dị dạng. Rory McCann đóng vai Sandor, còn vai Mountain thuộc về Hafþór Júlíus Björnsson - diễn viên kiêm lực sĩ nhiều lần thắng các cuộc thi sức mạnh.

* Xem thêm: Sao 'Game of Thrones' ngượng khi đóng cảnh ân ái

Ân Nguyễn (theo Time. Ảnh: HBO)