'Ghen Cô Vy' bản tiếng Anh thay đổi phần đầu

Mew Amazing - nhạc sĩ chuyển ngữ "Ghen Cô Vy" cùng Khắc Hưng - cho biết lời bản tiếng Anh, sắp ra mắt, khác bài gốc ở đoạn đầu.

MV sử dụng lại phần hoạt hình của bản tiếng Việt. Êkíp đã hoàn thành thu âm, xử lý hậu kỳ và dự kiến phát hành dịp cuối tuần.

Phần lời hát nhắc tới Vũ Hán trong bản tiếng Việt được thay thế bằng nội dung lột tả sự nguy hiểm của dịch bệnh. Mew Amazing nói: "Covid-19 đến nay không còn là vấn đề riêng của Vũ Hán. WHO công bố đây là đại dịch toàn cầu nhưng nhiều người nước ngoài vẫn khá thờ ơ". Êkíp dành nhiều đoạn nói về sự lây lan mạnh mẽ của nCoV nhằm nâng cao ý thức của mọi người.

Bài hát "Ghen Cô Vy" MV "Ghen Cô Vy" bản tiếng Việt. Video: Youtube.

Mew và Khắc Hưng phối hợp trong quá trình chuyển ngữ. Khắc Hưng đảm nhận chuyển lời thô, Mew bổ sung, chỉnh sửa cho đúng chuẩn tiếng Anh. Cả hai hoàn thành phần lời trong hai ngày. Mew nói: "Chúng tôi cố gắng để khi người nước ngoài nghe bài hát, họ cảm nhận được tinh thần cổ động mà người Việt Nam muốn truyền tải, nhưng vẫn đem lại cảm giác tự nhiên, không khiên cưỡng". Trong khi đó, nhạc sĩ Khắc Hưng cho biết êkíp đã cố gắng hết sức để ca khúc mới hiện đại, hợp thị hiếu công chúng quốc tế.

Mew Amazing từng thực hiện bản tiếng Anh một số ca khúc của Min - ca sĩ thể hiện "Ghen Cô Vy" - như: "Fall Down", "Em mới là người yêu anh" (lời việt: Khắc Hưng)... Ảnh: Facebook.

Thông điệp giữ gìn vệ sinh, phòng tránh dịch vẫn được êkíp đặt lên hàng đầu. Đoạn điệp khúc "Cùng rửa tay xoa xoa xoa xoa đều/ Đừng cho tay lên mắt mũi miệng/ Và hạn chế đi ra nơi đông người..." - vốn là điểm nhấn của ca khúc - được nhạc sĩ chú trọng.

Ca khúc 'Ghen Cô Vy' trên truyền hình Mỹ "Ghen Cô Vy" trong chương trình "Last Week Tonight with John Oliver" của kênh HBO (Mỹ). Video: Youtube.

Ghen Cô Vy phát hành hôm 23/2 do Min và Erik thể hiện, là dự án tuyên truyền phòng Covid-19 của Bộ Y tế. Ca khúc sau đó được phát trong chương trình Last Week Tonight with John Oliver của kênh HBO (Mỹ). MC John Oliver khen Việt Nam có nhiều biện pháp tuyên truyền hữu ích về Covid-19. Nhiều khán giả quốc tế sau đó tìm nghe, khen giai điệu ca khúc. Hàng loạt tờ báo, đài truyền hình tại Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ... gọi tác phẩm là "hiện tượng".

Mew Amazing tên thật là Lê Đức Hùng sinh năm 1990, được biết đến qua nhiều ca khúc: Thật bất ngờ, Sáng mắt chưa (Trúc Nhân), Gặp tôi mùa rất đông (Nguyễn Đình Thanh Tâm), Lần đầu (Bảo Anh), Sau giờ về (Phạm Hồng Phước), Bác làm vườn và con chim sâu... Tại lễ trao giải Cống hiến 2016, anh được vinh danh ở hạng mục "Nhạc sĩ của năm". Ngoài ra, bản hit Thật bất ngờ do anh sáng tác được xướng tên ở hạng mục "Bài hát của năm" và "MV của năm".

MV 'Thật bất ngờ' của Trúc Nhân MV "Thật bất ngờ" của Trúc Nhân. Video: Youtube.

Hiểu Nhân