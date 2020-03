Khắc Hưng không nghĩ 'Ghen Cô Vy' thành công

Khắc Hưng - nhạc sĩ sáng tác "Ghen Cô Vy" - bất ngờ khi bài hát được khán giả thế giới đón nhận.

Ghen Cô Vy và điệu nhảy rửa tay tuyên truyền phòng Covid-19 của Bộ Y tế được truyền thông thế giới gọi là "hiện tượng". Hàng loạt tờ báo, đài truyền hình tại Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ... ấn tượng với ca khúc. Nhạc sĩ Khắc Hưng bất ngờ trước hiệu ứng của tác phẩm.

Anh nói: "Khi bắt tay thực hiện dự án, chúng tôi không nghĩ đến thành công. Cả êkíp chỉ hy vọng tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc phòng tránh Covid-19. Tôi xúc động và tự hào khi nhiều người trên thế giới biết đến và cảm thấy bài hát có ý nghĩa dù nó là tiếng Việt".

Bài hát "Ghen Cô Vy" Bài hát "Ghen Cô Vy". Video: Youtube.

Nhạc sĩ cho biết ngay khi dịch bùng phát và ghi nhận ca nhiễm tại Việt Nam, đại diện Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã liên hệ anh hợp tác. Ban đầu anh được yêu cầu viết một bài hát mới nhưng anh nghĩ như thế tốn nhiều thời gian. "Trong bối cảnh dịch, giải pháp tối ưu là viết lời từ bản hit cũ. Ghen Cô Vy ra đời như vậy", anh nói. Khắc Hưng được cung cấp tài liệu về Covid-19, cách phòng tránh dịch, sáu bước rửa tay tiêu chuẩn.... để viết lời. Anh dồn tâm sức để hoàn thành nhanh nhất - trong 10 ngày.

Êkíp của nhạc sĩ đang thực hiện Ghen Cô Vy phiên bản tiếng Anh để nội dung lan tỏa ra cộng đồng quốc tế. Ca khúc đang trong quá trình thu âm và hậu kỳ, dự kiến phát hành trong vài ngày tới. Theo nhạc sĩ, video tiếng Anh giúp khán giả thế giới hiểu nội dung và thấy được tinh thần chống dịch của người Việt. "Chúng ta là quốc gia kiểm soát dịch tốt nhất thế giới và tôi tự hào khi được góp một phần sức lực nhỏ bé của mình", anh nói.

Vũ đạo corona của Quang Đăng Vũ điệu rửa tay trên nền nhạc "Ghen Cô Vy" của Quang Đăng. Video: Youtube.

Ngoài lời hát, vũ điệu rửa tay của Quang Đăng trên nền nhạc cũng gây sốt. Khắc Hưng cho biết tất cả đều là tính toán của êkíp để tiếp cận cộng đồng về thính giác và thị giác, từ đó mọi người dễ dàng ghi nhớ hơn.

Ghen Cô Vy phát hành hôm 23/2 do Min và Erik thể hiện. Ca khúc sau đó được phát trong chương trình Last Week Tonight with John Oliver của kênh HBO (Mỹ). MC John Oliver khen Việt Nam có nhiều biện pháp tuyên truyền hữu ích về Covid-19. Nhiều khán giả quốc tế sau đó tìm nghe, khen giai điệu ca khúc.

Khắc Hưng sinh năm 1992, là em trai Khắc Việt. Anh là người sáng tác nhiều ca khúc hit: Ghen, Sau tất cả (Erik), Yêu (Min), Ánh nắng của anh (Đức Phúc), Nơi này có anh (Sơn Tùng M-TP), Nếu có buông tay, Đâu chỉ riêng em (Mỹ Tâm). Album Tâm 9 của Mỹ Tâm cũng do Khắc Hưng đảm nhận phần sản xuất âm nhạc. Anh giành cú đúp giải thưởng Cống hiến 2017 dành cho "Nhạc sĩ xuất sắc" và "Nhà sản xuất âm nhạc xuất sắc".

Hiểu Nhân