Các ca khúc về phòng chống Covid-19

Bài "Ghen Cô Vy" của Erik, Min được giới thiệu trên kênh HBO của Mỹ, "Đánh giặc Corona" giúp các em bé dễ thuộc lời và hát theo.

Ghen Cô Vy - Min, Erik

Ca khúc là dự án sáng tạo của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, hợp tác với Min và Erik. Nhạc sĩ Khắc Hưng viết lời bài hát dựa theo bản hit Ghen, ra mắt từ năm 2017. Ghen Cô Vy có phần lời hài hước, nói về nguồn gốc virus, đồng thời khuyên mọi người cách phòng tránh Covid-19. Bài hát ra mắt ngày 19/2 trên kênh Youtube của Erik và ngày 23/2 trên kênh của Min.

Bài hát "Ghen Cô Vy"

"Dạo gần đây, có một virus rất hot

Tên của em ấy Corona

Em từ đâu? Quê của em ở Vũ Hán

Đang bình yên bỗng chợt thoát ra...

Cùng rửa tay xoa xoa xoa xoa đều

Đừng cho tay lên mắt mũi miệng

Và hạn chế đi ra nơi đông người

Đẩy lùi virus Corona Corona"

Ngày 2/3, bài hát được nhắc đến trong chương trình Last Week Tonight with John Oliver của kênh HBO (Mỹ). MC John Oliver khen Việt Nam có nhiều biện pháp tuyên truyền hữu ích về dịch bệnh Covid-19, đồng thời phát một đoạn ca khúc. Nhiều khán giả quốc tế sau đó tìm nghe, khen giai điệu ca khúc. Phiên bản trên kênh Youtube của Min vì thế cập nhật phần lời dịch bằng tiếng Anh.

Ca khúc 'Ghen Cô Vy' trên truyền hình Mỹ Ca khúc của Min và Erik được nhắc đến trong chương trình "Last Week Tonight with John Oliver" của kênh HBO (Mỹ). Video: Youtube.

Đánh giặc Corona - Hải Lê, Thế Anh

Ca khúc do Lê Thống Nhất sáng tác, Hải Lê và Thế Anh thể hiện, được phát rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Ca từ bài hát mang hơi hướng cổ động, khơi dậy tinh thần đoàn kết toàn dân chung tay đẩy lùi Covid-19. Trên Youtube, nhiều phụ huynh cho biết các em nhỏ cấp một, cấp hai thuộc lòng bài hát vì được thầy cô dạy ở trường.

Ca khúc "Đánh giặc Corona"

"Đại dịch corona đang truyền vào trong nước ta

Đánh giặc corona vì cuộc sống cho muôn nhà

Không đến nơi đông người để dịch bệnh dễ lan ra

Nghi nhiễm cần kịp thời mau đi khám, cách ly xa"

Để dịch nói cho mà nghe - Thùy Dung

Các ca khúc về phòng chống Covid-19

Thùy Dung (28 tuổi) chế lời bản hit của Hoàng Thùy Linh năm 2019 - Để Mị nói cho mà nghe. Cô là du học sinh Hàn Quốc trở về Việt Nam hồi cuối tháng 2. Trong thời gian bị cách ly ở TP HCM, Thùy Dung thể hiện tinh thần lạc quan qua những hình ảnh, video chia sẻ trên Facebook. Thùy Dung tự quay video chế bài hát động viên mọi người cùng lạc quan, phòng chống dịch. Lời bài hát hài hước, khuyên mọi người bảo vệ bản thân.

"Để dịch nói cho mà nghe tay mình phải rửa sạch sẽ

Đi chơi lúc dịch, thôi thì chịu cực dùng khẩu trang vô

Để dịch nói cho mà nghe biết quan tâm mọi người làng xóm

Nguy cơ mắc thì ta tự động cách ly thôi..."

Fight the Virus - Alvin Oon (Singapore)

Bài hát ra mắt trên Youtube vào ngày 29/1, được đặt lời theo nhạc ca khúc kinh điển Sound of Silence của Simon & Garfunkel. Phần ca từ mở đầu gợi nhớ ký ức về đại dịch SARS. Ở phần sau, nhạc phẩm nhắc nhở các cách phòng tránh bệnh cơ bản, đồng thời thể hiện niềm tin nhân loại cùng vượt giai đoạn khó khăn. Bài hát kết thúc bằng câu: "Humanity... We will win this fight the virus" (Nhân loại... Chúng ta sẽ chiến thắng loài virus này).

Trên Youtube, nhiều khán giả khen Fight the Virus có phần lời tình cảm, ý nghĩa. "Cảm ơn Alvin Oon vì ca khúc, tôi ước nhiều người Trung Quốc có thể xem được video này. Họ cần sự động viên từ những người bạn từ khắp nơi trên thế giới", tài khoản JingZhuo Luo bình luận.

Các ca khúc về phòng chống Covid-19

"Keep your hand clean always know

Hygiene will stop that virus grow

When you sneeze cover with a tissue

Even coughing just let me teach you

Wear a mask if you're sick so that others won't get it too..."

(Giữ tay sạch sẽ

Việc vệ sinh ngăn chặn virus phát triển

Che miệng bằng khăn giấy khi hắt hơi

Khi bị ho, để tôi nói cho bạn biết

Hãy đeo khẩu trang để người khác không bị lây nhiễm...)

Covid-19 xuất hiện tại 76 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi khởi phát ở Trung Quốc tháng 12/2019. Đến nay, thế giới ghi nhận 90.433 ca nhiễm nCoV, trong đó 3.118 ca tử vong. Số ca nhiễm tại Hàn Quốc, Italy và Iran, lần lượt là các ổ dịch thứ hai, thứ ba và thứ tư thế giới ngoài Trung Quốc, tiếp tục tăng mạnh.

Hà Thu (video: Youtube)