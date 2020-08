Zendaya Coleman dự ra mắt phim "Spiderman: Far from Home" hồi tháng 6/2019 với đầm sequin đen, đỏ thuộc BST mùa xuân 2019 của Armani Prive. Cô phối loạt phụ kiện từ nhiều thương hiệu gồm Djula, Stud, Le Vian...

Zendaya sinh năm 1996, có bố là người Mỹ gốc Phi, mẹ mang dòng máu Scotland và Đức. Trước khi đóng phim, cô là người mẫu, ca sĩ, thu hút nhiều fan trên mạng xã hội. Từ năm ngoái, cô gây chú ý khi vào vai bạn gái Người Nhện trong series "Spider-Man: Far From Home" - bom tấn của vũ trụ điện ảnh Marvel. Ảnh: Shutterstock