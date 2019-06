Chương trình Karl For Ever do những người đứng đầu làng mốt thế giới tổ chức, kể về cuộc đời của nhà thiết kế Karl Lagerfeld - người được Vogue mô tả luôn dè dặt, khiêm nhường khi định nghĩa về bản thân. Trong 65 năm cống hiến cho làng mốt, cựu giám đốc sáng tạo của Chanel không ngừng học sâu nhiều lĩnh vực, từ thời trang, lịch sử, nghệ thuật, văn học, triết học, thơ ca, âm nhạc và nhiếp ảnh. Ông còn là nhà làm phim, nhà xuất bản, họa sĩ truyện tranh. Karl qua đời hồi tháng 2 ở Pháp.