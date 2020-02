Cuộc sống bên bạn đời và ba con của Enrique Iglesias

Từ ngày lên chức bố, Enrique Iglesias lái xe chậm hơn, suy nghĩ kỹ trước mọi việc và hiếm khi xa nhà quá hai tuần.

Enrique Iglesias đón con thứ ba với bạn đời Anna Kournikova cuối tháng 1. Sự riêng tư vốn là điều xa xỉ với giới sao, nhưng "ông hoàng nhạc Latin" một thời luôn biết cách giữ kín cuộc sống gia đình khỏi sự soi mói của công chúng. Anh lần đầu khoe em bé mới sinh trên mạng xã hội hôm 13/2, đăng ảnh hôn con và viết: "Ánh bình minh của cha".

Enrique Iglesias bên bạn đời và con mới sinh. Ảnh: Instagram.

Năm 2017, Enrique lên chức bố khi bạn gái Anna sinh cặp Lucy và Nicholas. Nam ca sĩ nói trên chương trình Today: "Làm cha là điều tuyệt vời, hoàn toàn thay đổi cuộc sống của tôi. Lái xe chậm hơn khi ra đường. Suy nghĩ kỹ về những việc ngu ngốc bản thân muốn làm. Tôi sống có trách nhiệm hơn". Anh hy vọng trở thành một ông bố sành điệu, yêu chiều con.

Enrique không thích phải xa con nên hạn chế biểu diễn xa nhà dài ngày. Anh đầu tư 20 triệu USD xây biệt thự trên một hòn đảo biệt lập tại Miami, Mỹ. Khi ở nhà, Enrique dành nhiều thời gian vui chơi với các con, thường chia sẻ video đùa giỡn cùng lũ trẻ trên mạng xã hội. Nam ca sĩ nhiều lần thừa nhận nghĩ đến chuyện giải nghệ để tập trung cho cuộc sống gia đình.

Enrique Iglesias and daughter lucy 1 Enrique Iglesias vui đùa với con gái. Video: Instagram.

Bên cạnh anh là bạn đời Anna Kournikova, hẹn hò từ năm 2001. Hai người quen khi quay MV Escape của Enrique. Khi đó, nam ca sĩ sinh năm 1975 được xem là "nam thần" trong mắt đông đảo phái nữ, với những MV mang phong cách quyến rũ. Anna là vận động viên quần vợt đang trên đỉnh cao sự nghiệp, thuộc top 10 tay vợt xuất sắc thế giới. Cặp sao nhanh chóng phải lòng nhau, lần đâu công khai tình cảm lại sự kiện MTV Music Video Awards năm 2002.

Hai người thống nhất kín tiếng chuyện tình cảm, coi đó là bí quyết giữ hạnh phúc. Cha Enrique - một ca sĩ Tây Ban Nha nổi tiếng - từng khốn khổ vì bị bới móc chuyện tình cảm, khiến gia đình gặp nhiều sóng gió. Anna và Enrique đều là người của công chúng, hiểu cảm giác luôn đứng giữa ánh đèn rọi của sân khấu và càng trân trọng quyền riêng tư cho nhau.

Enrique Iglesias và bạn đời Anna Kournikova. Ảnh: Glamour.

Bên nhau gần hai thập kỷ, Enrique và Anna không kết hôn. Năm 2004, anh từng tặng bạn đời chiếc nhẫn kim cương màu hồng hình giọt nước trị giá khoảng 2,5 triệu USD. Nam ca sĩ nhiều lần khẳng định nghĩ tới việc cưới Anna, nhưng nghĩ điều đó không thay đổi gì cuộc sống của hai người. Anna đồng thuận: "Chúng tôi đều hạnh phúc. Chuyện kết hôn không quan trọng. Tôi tin vào sự cam kết, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau trong tình yêu". Ca sĩ cho biết họ vẫn mặn nồng sau nhiều năm chung sống, âu yếm bạn đời là điều anh làm đầu tiên mỗi sáng thức dậy.

Enrique Iglesias sinh năm 1975 ở Tây Ban Nha, từng được mệnh danh "vua nhạc Pop Latin". Anh nổi tiếng với các MV nhiều "cảnh nóng" như Hero, Why Not Me, Do You Know, Finally Found You, Bailamos... Anna Kournikova, sinh năm 1981, là vận động viên tennis người Nga. Cô thành công trong thể thức đôi nữ, cùng tay vợt Martina Hingis đoạt nhiều giải thưởng quốc tế trước khi giải nghệ năm 2007 vì chấn thương.

Enrique Iglesias và Anna Kournikova - "Escape" Enrique Iglesias và Anna Kournikova quen khi đóng MV "Escape". Video: Youtube.

Đạt Phan