Enrique Iglesias có con thứ ba

Nam ca sĩ Enrique Iglesias và cựu vận động viên tennis Anna Kournikova khoe con thứ ba trên mạng xã hội.

Ngày 14/2, Enrique đăng ảnh bế con tại bệnh viện trên Instagram, cho biết em bé sinh ngày 30/1 nhưng không tiết lộ giới tính và tên. Trên trang cá nhân, Anna đăng ảnh ôm con sau sinh, Enrique ở bên cạnh cười và hôn lên trán cô.

Enrique Iglesias và con mới sinh. Ảnh: Instagram.

Enrique Iglesias hẹn hò vận động viên quần vợt người Nga Anna Kournikova từ năm 2001, sau khi cùng đóng MV Escape của nam ca sĩ. Hai người không làm đám cưới và có hai con - Lucy và Nicholas (song sinh, hai tuổi). Suốt 18 năm yêu, cặp sao kín tiếng chuyện riêng tư và nói đó là bí quyết giữ hạnh phúc.

Enrique Iglesias sinh năm 1975 ở Tây Ban Nha, từng được mệnh danh "vua nhạc Pop Latin". Anh nổi tiếng với các MV nhiều "cảnh nóng" như Hero, Why Not Me, Do You Know, Finally Found You, Bailamos... Sau khi có con, Enrique dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và ít phát hành sản phẩm mới. Anh hiện sống cùng bạn đời và hai con tại biệt thự ở Miami (Mỹ).

