Enrique Iglesias nhảy cùng con gái

Ca sĩ Enrique Iglesias khoe video chơi đùa cùng con gái Lucy, 21 tháng tuổi, trên mạng xã hội.

Ngày 25/9, giọng ca Hero đăng các video chơi đùa cùng con gái, thu hút gần một triệu lượt xem trên Instagram. Enrique cùng Lucy nhảy theo bài hát thiếu nhi The Wheels on the Bus, dùng tay giả làm vòng xoay của bánh xe. Sau đó, nam ca sĩ khiến con gái thích thú khi liên tục vòng chân qua đầu bé. Cuối cùng, anh bế Lucy xoay vòng tròn khiến con gái càng thêm phấn khích. Bạn đời của Enrique - Anna Kournikova - quay video và hát theo khi hai cha con vui đùa.

Enrique Iglesias and daughter lucy 2 Enrique Iglesias chơi đùa cùng con gái Lucy, 21 tháng tuổi. Video: Instagram.

Enrique Iglesias hẹn hò vận động viên quần vợt người Nga Anna Kournikova từ năm 2001, sau khi cùng đóng MV Escape của nam ca sĩ. Hai người không làm đám cưới và có hai con - Lucy và Nicholas (song sinh, 21 tháng tuổi). Suốt 18 năm yêu, cặp sao kín tiếng chuyện riêng tư và nói đó là bí quyết giữ hạnh phúc.

Enrique Iglesias sinh năm 1975 ở Tây Ban Nha, từng được mệnh danh "vua nhạc Pop Latin". Anh nổi tiếng với các MV nhiều "cảnh nóng" như Hero, Why Not Me, Do You Know, Finally Found You, Bailamos... Sau khi có con, Enrique dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và ít phát hành sản phẩm mới. Anh hiện sống cùng bạn đời và hai con tại biệt thự tại Miami (Mỹ).

Đạt Phan