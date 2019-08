Cuộc đời minh tinh bị sát hại ở tuổi 26

Năm 1969, minh tinh Hollywood Sharon Tate bị đâm 16 nhát dao, chết ở tuổi 26 lúc mang thai hơn tám tháng.

Sau vụ sát hại thảm khốc năm 1969, cuộc đời của Sharon Tate trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều phim điện ảnh như Wolves at the Door (2016), The Haunting of Sharon Tate (5/2019) và gần đây nhất là bom tấn Once Upon a Time in Hollywood của đạo diễn Quentin Tarantino. Khi Tarantino công bố dự án, nhiều khán giả kỳ vọng tác phẩm kết nối với vụ án thật, phơi bày góc khuất về tình trạng bạo lực cực đoan ở Mỹ những năm 1960.

Thế nhưng trong phim, những phân cảnh của Sharon Tate gồm nhảy nhót vui vẻ ở các buổi tiệc, đi xem phim một mình, cho một người lạ quá giang. Tờ Polygon nhận xét dưới con mắt của Tarantino, Sharon Tate hiện lên cởi mở, sôi nổi, yêu tự do, khao khát những đổi mới đột phá của thời đại. Đạo diễn đã tạo cho nhân vật một số phận khác, trái ngược với cuộc đời bi kịch trên thực tế của cô.

Margot Robbie trong 'Once Upon A Time… In Hollywood' Margot Robbie hoá thân Sharon Tate trong 'Once Upon A Time... In Hollywood'.

Sharon Tate sinh năm 1943 ở Dallas (bang Texas, Mỹ), nuôi ước mơ nổi tiếng từ nhỏ. Cô từng giành vương miện Hoa hậu nhí của thành phố Dallas, danh hiệu Miss Richland năm 1959. Sharon học cấp ba ở miền Bắc Italy, sau khi cha cô được điều động đến một căn cứ quân sự ở thành phố Vicenzena. Sharon bắt đầu thử vai cho một số tác phẩm của Hollywood được quay ở đây. Đầu thập niên 1960, cô xuất hiện trong một tập của series The Pat Boone-Chevy Showroom trên đài ABC. Đạo diễn Richard Fleischer sớm nhìn ra vẻ đẹp của Sharon. Trong cuốn tự truyện của mình, ông chia sẻ muốn tận dụng những góc quay cận để tôn nét đẹp ngoại hình của nữ diễn viên. Những cơ hội đầu tiên trong đời giúp Sharon Tate kết nối với các ngôi sao Hollywood thời bấy giờ. Cô được diễn viên Palance mời đi ăn tối và làm bạn với Richard Beymar.

Cha của Sharon sau đó được chuyển công tác đến vùng San Pedro (Los Angeles, Mỹ), vì thế, năm 1962, cô trở về Mỹ và bắt đầu hành trình chinh phục Hollywood. Sau buổi thử vai cho bộ phim truyền hình Petticoat Junction, cô được Martin Ransohoff, nhà sản xuất của phim Beverly Hillbillies chú ý. "Em yêu, chúng ta sẽ biến em thành một ngôi sao", câu nói của Martin Ransohoff thay đổi cuộc đời Sharon Tate.

Vẻ đẹp một thời của Sharon Tate. Ảnh: W Magazine.

Ở tuổi 20, cô ký hợp đồng bảy năm với hãng MGM. Ba năm đầu, người đẹp tham gia các khóa đào tạo nghiêm ngặt về diễn xuất, đài từ, ca hát... "Tôi không có giây phút nào riêng tư", Sharon Tate nói trong một bài phỏng vấn năm 1966. Sharon Tate không có quyền kiểm soát lịch trình công việc hàng ngày, sự xuất hiện trong các dự án mới. Khi đóng một vai nhỏ trong Beverly Hillbillies, người đẹp phải đội tóc giả màu đen để khán giả không nhận ra cô trước khi có màn ra mắt chính thức.

Năm 1967, MGM giới thiệu Sharon Tate qua bộ phim tài liệu All Eyes on Sharon Tate. Vẻ đẹp của Sharon Tate khiến cánh đàn ông mê mẩn, tạp chí Playboy thậm chí gọi năm 1967 là "năm của Sharon Tate". Thế nhưng khả năng diễn xuất của cô vẫn bị giới chuyên môn nghi ngờ. J. Lee Thompson, đạo diễn của bộ phim đầu tiên của cô - The Eye of The Devil - từng chia sẻ: "Chúng tôi đều đặt ra câu hỏi: 'Liệu cô ấy có thể làm được không?'. Êkíp thậm chí thống nhất nếu sau hai tuần, Sharon không thể chứng tỏ năng lực, chúng tôi sẽ đưa cô ấy trở lại vạch xuất phát"'. Với vai mụ phù thuỷ xinh đẹp, diễn xuất của Sharon Tate tỏa sáng trong bộ phim đề tài kinh dị, siêu nhiên.

Một năm sau đó, vai diễn Jennifer North trong phim Valley of the Doll giúp Sharon Tate trở thành một trong những ngôi sao được săn đón. Cô vào vai một cô gái xinh đẹp, mơ ước chinh phục Hollywood. Jennifer North có cuộc hôn nhân bi kịch với một ca sĩ hộp đêm, khi anh ta mắc bệnh về não. Cô buộc phải tham gia các bộ phim khiêu dâm nghệ thuật của Pháp để trang trải cuộc sống. Jennifer tuyệt vọng khi mắc ung thư vú, bị gia đình quay lưng và tự tử bằng cách dùng ma tuý quá liều. Sharon Tate lột tả trọn vẹn tâm trạng háo hức, mê say của cô gái trẻ cho đến khi bế tắc vì dòng đời xô đẩy. Phim thu về 5 triệu USD toàn cầu, là một trong những tác phẩm ăn khách nhất năm 1967. Sau Valley of the Doll, cô đóng vai chính trong hai tác phẩm The Wrecking crew và Tw 12 Plus One.

Sharon Tate trong phim 'The Valley Of The Dolls' Sharon Tate trong 'The Valley Of The Dolls'.

Ngôi sao Hollywood kết hôn sớm và qua đời sau hơn một năm lập gia đình

Tháng 1/1968, Sharon Tate làm đám cưới với đạo diễn, diễn viên Roman Polanski sau khi hợp tác trong phim The Fearless Vampire Killers. Trước đó, cô chia tay nhà tạo mẫu tóc Jay Sebring sau ba năm gắn bó. Joanna Pettet - một trong những người bạn thân của Sharon Tate - kể Roman Polanski là người gia trưởng, thích kiểm soát. Ông ta can thiệp cả chuyện ăn mặc, trang điểm của Sharon Tate. Ông không vui khi nghe tin vợ có thai và bắt đầu bỏ bê cô, ngoại tình.

Ngày 20/7/1969, Sharon Tate rời London (Anh), trở về ngôi nhà trên đường 10050 Cielo Drive, Los Angeles (Mỹ). Chồng cô vẫn ở Anh làm phim, dự định trở về Mỹ vào ngày 12/8. Thế nhưng đêm 9/8, ba thành viên thuộc băng đảng "gia đình Manson" đã đột nhập nhà, giết chết Sharon Tate và ba người bạn của cô - Jay Sebring, Wojciech Frykowski và Abigail Folger. Các báo cáo pháp y cho biết Sharon Tate bị đâm 16 nhát, khi chỉ còn hai tuần nữa đến ngày dự sinh. Tháng 9 năm đó, cảnh sát bắt được chủ mưu - Charles Manson - và ba kẻ trực tiếp thực hiện vụ án. Chúng nhắm vào gia đình nhà sản xuất âm nhạc Terry Melcher vì ông từng từ chối hợp tác, thu âm cho "gia đình Manson". Những kẻ sát nhân không biết rằng Terry Melcher không còn sống trong biệt thự. Sharon Tate và những người bạn của cô bị giết oan.

Tờ Refinery29 nhận xét cái chết bi thảm của Sharon Tate khiến sự nghiệp phim ảnh của cô ít được nhắc đến. Tuy nhiên, cô có ảnh hưởng nhất định đến văn hóa đương đại. Năm 2009, nghệ sĩ Jeremy Kenyon Lockyer Corbell giới thiệu một triển lãm nghệ thuật tôn vinh phong cách của Sharon Tate. Các nhà thiết kế như Christian Dior, Thea Porter, Ossie Clark và Yves Saint Laurent nhiều lần ca ngợi phong cách, đồng thời hé lộ nhiều câu chuyện về gu thời trang của cô. Sharon Tate cũng được nhắc đến trong ca khúc It's Too Late của Jim Carrol. Sau 50 năm minh tinh qua đời, cô vẫn được đông đảo khán giả nhớ đến qua màn hóa thân của Margot Robbie trong phim Once Upon a Time in Hollywood.

"Toàn bộ cuộc sống của tôi được sắp đặt bởi số phận. Tôi nghĩ có một thế lực vô hình, mạnh mẽ hơn chúng ta, quyết định tất cả. Tôi chỉ biết một điều - tôi không bao giờ lên kế hoạch cho bất cứ điều gì trong cuộc đời mình", Sharon Tate từng nói.

Vĩ Thanh

Nguồn: Polygon, Refinery 29