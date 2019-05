Công ty phủ nhận Han Hyo Joo phê thuốc, là khách VIP hộp đêm

BH Entertainment khẳng định sẽ có hành động pháp lý với những bài đăng và bình luận lan truyền thông tin sai lệch, tổn hại danh dự của diễn viên.

Tối 4/5, chương trình The its know (Unanswered Questions) của đài SBS đưa tin nữ diễn viên A trong độ tuổi 30 có liên quan đến bê bối tại Burning Sun - hộp đêm từng do Seungri làm chủ. Theo đó, ngày 23/11/2018, một công ty mỹ phẩm lớn tổ chức tiệc mừng tại Burning Sun, mời hàng chục khách VIP. A và các nghệ sĩ làm đại diện thương hiệu cho hãng này đều tham gia. "A đã đánh người chào cô ấy bằng chiếc lighstick cổ vũ. Các nạn nhân đều hơn tuổi cô ấy, khoảng 40 đến 50 tuổi. Đôi mắt A đỏ ngầu, có dấu hiệu chơi thuốc". Nguồn tin SBS khẳng định A thường xuyên ra vào hộp đêm này, được đón tiếp như khách VIP.

Trên Naver, Nate và Daum, nhiều người chia sẻ poster công ty mỹ phẩm thông báo tiệc chiêu đãi tại Burning Sun khi đó. Mỹ nhân Han Hyo Joo, tài tử Lee Byung Hun và Kim Go Eun là gương mặt đại diện của hãng. Từ đó khán giả khẳng định A là nữ diễn viên Han Hyo Joo. Cô sinh năm 1987, vừa sang tuổi 32. Người đẹp còn lại - Kim Go Eun - năm nay 28.

Hình ảnh được nhiều người Hàn chia sẻ hôm nay. Từ trái qua: Lee Byung Hun, Han Hyo Joo, Kim Go Eun.

Các diễn đàn lớn tại Hàn nổ ra tranh cãi, tin tức về Han Hyo Joo vào top tìm kiếm nhiều nhất hôm nay. Hàng nghìn bình luận chỉ trích, mỉa mai Han Hyo Joo. Số khác bảo vệ diễn viên, cho rằng dư luận không nên công kích cô khi nhà đài chưa tiết lộ danh tính của A.

Trưa 5/5, BH Entertainment - công ty quản lý của Han Hyo Joo - khẳng định diễn viên không phải là A. "Han Hyo Joo chỉ là người mẫu cho JMSolution. Cô ấy không dự sự kiện cũng như chưa từng đặt chân vào Burning Sun. Chúng tôi cũng khẳng định: không đồng nghiệp nào trong công ty đến sự kiện này. Công ty sẽ có hành động pháp lý với những bài đăng và bình luận lan truyền những thông tin sai lệch, tổn hại danh dự các diễn viên của chúng tôi". Han Hyo Joo, Lee Byung Hun và Kim Go Eun chung công ty quản lý, Lee Byung Hun cũng là người sáng lập BH Entertainment.

The its know là kênh thông tin có tiếng tại Hàn Quốc, chuyên "khui" bê bối xã hội, chính trị, phát sóng từ năm 1992. Gần đây chương trình gây tiếng vang khi liên tục công khai scandal của hộp đêm Burning Sun và ca sĩ Seungri - cựu thành viên nhóm Big Bang.

Diễn viên Han Hyo Joo được mệnh danh là "Mỹ nhân cười đẹp nhất Hàn Quốc".

Hyo Joo gia nhập làng giải trí từ năm 2005, sau khi chiến thắng cuộc thi nhan sắc tuổi teen. Loạt phim gây ấn tượng của cô gồm: Điệu valse mùa xuân, Thiên đường và mặt đất, Huyền thoại Iljimae, Người thừa kế sáng giá, Only you, Hoàng đế giả mạo, W- Hai thế giới...

Năm 2011, ở tuổi 23, cô khiến nhiều diễn viên tiền bối ngưỡng mộ khi trở thành Thị hậu nhờ phim truyền hình Dong Yi. Hai năm sau đó, người đẹp đoạt Ảnh hậu với phim hành động Cold Eyes. Nhờ nụ cười khỏe khoắn, Hyo Joo đứng đầu cuộc bình chọn "Mỹ nhân cười đẹp nhất Hàn Quốc". Ngoài ra, cô được mệnh danh là "Nữ hoàng phim cổ trang" và biểu tượng thời trang của nước này. Diễn viên luôn trở thành tâm điểm mỗi lần xuất hiện.

* Han Hyo Joo trong phim "Dong Yi"

Han Hyo Joo trong bom tấn năm 2010 - 'Dong Yi'

