Sao 'Huyền thoại Iljimae' sau 10 năm: người tỏa sáng, kẻ bị tẩy chay

Vai thiếu gia Lee Gyeom lúc nhỏ (lớn lên là Iljimae) do Yeo Jin Goo đảm nhận (trái). Giới chuyên môn đánh giá cậu bé xuất thần trong những phân cảnh đòi hỏi sự hồn nhiên lúc gia đình còn đủ đầy, hạnh phúc và đau khổ tột cùng khi tận mắt chứng kiến cha bị thảm sát. Yeo Jin Goo sinh năm 1997, đóng phim từ năm tám tuổi và nổi tiếng với các phim "Cuộc đời lớn", "Mặt trăng ôm mặt trời", "Missing You"... Ở tuổi 21 (phải), anh vẫn đam mê diễn xuất và mong nhận được những kịch bản hay. Tác phẩm "The man who became King" do anh đóng chính sẽ lên sóng đài tvN từ ngày 7/1/2019.