Seungri: Ca sĩ thần tượng trở thành 'kẻ rác rưởi' trong mắt người Hàn

Chiều 11/3, chính phủ Hàn ban bố lệnh cấm xuất cảnh với Seungri ngay sau khi anh tuyên bố giải nghệ. Theo SBS, thủ tướng Lee Nak Yeon yêu cầu cảnh sát nhanh chóng làm rõ những cáo buộc liên quan đến ca sĩ.

Theo Daum, fan lâu năm của Seungri nói riêng và Big Bang nói chung thất vọng trước sự sa đọa của anh. Nhiều người nuối tiếc hình ảnh Seungri hiền lành, hài hước từng chiếm tình cảm của họ.

Chàng thiếu niên quê thích nhảy

Tài tử tên thật là Lee Seung Hyun, sinh năm 1990 tại vùng quê nghèo Gwangju (Hàn Quốc). Từ nhỏ anh đã mê vũ đạo, thường rủ bạn bè tập nhảy trên đường. Năm 12 tuổi, anh trở thành thủ lĩnh nhóm nhảy nhí II Hwa, được mời biểu diễn trong các sự kiện văn hóa giải trí ở quê nhà.

Mùa hè năm 2005, chàng thiếu niên 15 tuổi lên Seoul tham gia tuyển chọn thần tượng của nhóm nhạc huyền thoại Shinhwa. Sau hai tháng tranh tài, anh bị loại dù được đánh giá cao vũ đạo. Bạn bè lẫn giáo viên đều hoài nghi anh không đủ tài năng làm ca sĩ. Sau thất bại, Seungri may mắn được giám đốc học viện tài năng trẻ ở Gwangju đỡ đầu.

Vài tháng sau, anh lại lên Seoul thi thố và được YG Entertainment chiêu mộ. Nhiều tháng trời, Seungri và các thực tập sinh khác tranh suất làm thành viên của nhóm Big Bang. Anh thắng phần thi nhảy nhưng vẫn bị loại vì chủ tịch Yang Hyun Suk "chỉ muốn chọn ca sĩ chứ không phải một vũ công".

Theo Naver, khi ấy Seungri tập luyện suốt đêm ngày để giành lấy 10% cơ hội còn lại. Ca khúc ballad Haru Haru của Tashannie giúp anh khoe được giọng hát giàu cảm xúc. Trải qua đủ cung bậc thăng trầm, Seungri và 5 thành viên khác (G-Dragon, Taeyang, T.O.P và Daesung) được chọn ra mắt cùng Big Bang vào ngày 19/8/2006. Em út của nhóm chia sẻ khóc cả đêm khi được trở thành ca sĩ thần tượng ở tuổi 16.

Thăng hoa cùng Big Bang nhưng mờ nhạt khi solo

Ngay sau ra mắt, nhóm nhạc nhà YG tung album Bigbang Vol.1 - Since 2007 với 11 bài hát. Trong đó có ca khúc solo đầu tiên của Seungri - Nexy Day. Với nhạc phẩm Lies trong mini album Always (2007), Big Bang lập kỷ lục đứng đầu bảng xếp hạng trong bảy tuần liên tiếp. Các đĩa đơn tiếp theo Last Farewell (thuộc album Hot Issue, 2007) và Day by Day (mini album Stand Up, 2008) cũng đứng đầu các xếp hạng. Seungri có vai trò lớn trong việc sáng tạo vũ đạo cho những bài hát của nhóm.

Seungri bắt chước YG

Năm 2008, các thành viên Big Bang được song song hoạt động cá nhân. Seungri lấn sân nhạc kịch, qua vở Sonagi và Shouting. Anh được mời làm MC Show! Music Core của đài MBC từ tháng 5/2008 đến 3/2009. Bên cạnh đó anh còn đóng phim Tại sao đến nhà tôi?, Tuổi 19, Ánh sáng và bóng tối, Đôi mắt thiên thần.

Theo Naver, xét về hoạt động solo, Seungri kém nổi bật nhất nhóm. Các album solo V.V.I.P (2011), Let's talk about love (2013), The Great Seungri (2018)... của anh không được đánh giá cao. Thậm chí có thời gian dài anh bị mỉa mai "bất tài, vô dụng và dựa hơi Big Bang". Tuy nhiên Seungri lại là gương mặt quen thuộc trong các show thực tế, được các chuyên gia giải trí đánh giá hài hước, hoạt ngôn. Các show anh từng góp mặt gồm: Family Outing, Hai ngày một đêm, Running Man, Infinite Challenge, Happy Together, King of Mask Singer... và We will channel you - chương trình lập kỷ lục người xem nhờ sự xuất hiện của HLV Park Hang Seo.

Trượt dài trong scandal gây rúng động

Seungri giao thiệp rộng nhất nhóm, có bạn bè ở khắp thế giới. Cánh phóng viên Dispatch từng nói: "Chỉ cần đi theo Seungri, chắc chắn sẽ có tin tức chấn động". "Không thể đếm hết được những lần phạm lỗi của Seungri. Nếu không có YG đứng sau, có lẽ anh ta phải rút khỏi giới giải trí từ năm 2012", theo Pann.

Năm 2012, tuần báo Friday của Nhật Bản đăng ảnh giường chiếu của Seungri và một cô gái Nhật. Không chỉ cung cấp ảnh cho báo chí, người này còn khẳng định nam ca sĩ có thói quen bạo dâm, thích bóp cổ bạn tình.

Trong các chuyến du lịch, công tác hay lưu diễn nước ngoài, ca sĩ thường tìm đến các quán bar nổi tiếng, lộ ảnh ôm hôn gái lạ, hít bóng cười và nhảy nhót điên cuồng. Nguồn tin của Dispatch cho biết những hình ảnh thác loạn của Seungri ở bar đã bị công ty YG mua đứt. Ca sĩ vướng nhiều tin đồn tình ái, trong đó có Quách Bích Đình, Anna Kubo và các cô gái xinh đẹp.

Vụ lái xe gây tai nạn nghiêm trọng của Seungri vào tháng 9/2014 cũng gây ồn ào. Theo đó, chiếc Porsche do anh cầm lái đâm vào chiếc Mercedes phía trước. Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Anh chỉ bị cảnh sát phạt hành chính vì lỗi vượt quá tốc độ - 110 km một giờ thay vì 80 km một giờ. Tuy nhiên, nhiều người dân ghi lại được cảnh Seungri rời xe cứu thương để tìm mọi cách giảm nồng độ cồn trong máu.

Đầu tháng hai, Burning Sun - hộp đêm do Seungri góp vốn đầu tư - bị điều tra tàng trữ, cung cấp ma túy cho khách. Nơi đây còn bị cáo buộc xảy ra bạo lực, quấy rối tình dục. Lee Seong Hyun - đồng CEO của Burning Sun - thừa nhận hối lộ 20 triệu won (414 triệu đồng) cho cảnh sát. CEO còn lại - Lee Moon Ho (bạn thân của Seungri) dương tính với ma túy. Seungri cũng bị cáo buộc trốn thuế khi điều hành hai club Monkey Museum và Love Signal.

Ngày 28/2, tờ Dispatch tiết lộ tiệc s inh nhật xa hoa lên tới 600 triệu won (12,5 tỷ đồng) của Seungri. Anh thuê trọn resort ở Philippines hai ngày hai đêm, mời 150 khách, trong đó có cả chính khách, diễn viên, ca sĩ, người mẫu... Nam ca sĩ thết đãi toàn rượu cao cấp, chuẩn bị cả gái bán hoa để phục vụ khách. "Anh ấy như mang cả hộp đêm ở Gangnam tới khu resort, trải qua những đêm cuồng loạn mà không phải lo ánh mắt nhòm ngó của người khác", nguồn tin nói.

Hôm 10/3, Seungri bị cáo buộc môi giới gái mại dâm cho người nước ngoài. Hơn 20 cảnh sát Seoul lục soát ở Arena - nơi Seungri bị tố cáo giới thiệu khách tới mua dâm - để thu các tài liệu, chứng cứ liên quan. Trước đó, đài SBS cung cấp các đoạn tin nhắn với nội dung Seungri đề nghị nhân viên gọi gái bán hoa tới tiếp hai khách Đài Loan tại hộp đêm này.

Ngày 11/3, kênh SBS funE tiết lộ về nhóm chat tám người chuyên đăng ảnh sex và quay lén video sex. Trong đó có Seungri, hai ca sĩ nam (một người được xác định là Jung Joon Young)... Theo bản tin, Jung Joon Young quay lén 10 phụ nữ, từ năm 2015, rồi khoe chuyện mình quan hệ tình dục và đăng video dài ba giây trong lần "mây mưa". Nhóm còn bàn tán, bình phẩm, bỡn cợt các nạn nhân.

Scandal dồn dập của Seung Ri thực chất chỉ là bề nổi của tảng băng chìm?

Khi những bê bối của Seungri lần lượt bị phanh phui, dư luận gọi anh là "kẻ rác rưởi", "tội đồ", "thứ dơ bẩn"... "Làm ơn hãy bỏ tù thứ rác rưởi ấy. Nếu Seungri vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật sau vụ này, chúng tôi sẽ không bao giờ tin vào sự công bằng của cơ quan công quyền Hàn Quốc", là bình luận được nhiều người đồng tình trên các diễn đàn lớn tại Hàn.

