Christina Grimmie - hoài bão, ước mơ dừng lại ở tuổi 22

Cái chết bất ngờ của Christina Grimmie gây sốc cho người hâm mộ trên toàn thế giới. Một ca sĩ trẻ, xinh đẹp, có nụ cười ấm áp và giọng hát tình cảm bị bắn chết ngay trước mặt hàng chục người hâm mộ. Ở tuổi 22, Christina Grimmie bị giết tại Orlando, Mỹ hôm 11/6 khi đang ký tặng fan sau buổi biểu diễn.

Christina Grimmie ra đi hôm 11/6 sau khi bị bắn ở Orlando.

Christina Grimmie bộc lộ tài năng từ khi còn rất nhỏ. Cô yêu ca hát và chơi Piano lúc lên 10. Khi 15 tuổi, Christina Grimmie bắt đầu đăng tải các video tự làm lên YouTube. Nhờ mạng xã hội này, cô gái trẻ xây dựng được lượng fan riêng, có 393 triệu lượt xem và hơn ba triệu người theo dõi. Cô vào top 4 ca sĩ có lượng fan theo dõi lớn nhất trên Youtube.

Năm 2010, danh tiếng trên mạng xã hội giúp Grimmie gặp gỡ bố dượng của Selena Gomez - Brian Teefey. Ông trở thành quản lý của cô.

Theo nhiều người hâm mộ, những bản cover mà Christina Grimmie thực hiện gây dấu ấn mạnh mẽ với họ. Đó là những Don't Wanna Be Torn, Party in the U.S.A hay Just A Dream (xem video)... Dù hát lại từ bản hit đình đám của các ca sĩ khác, Christina Grimmie vẫn đưa cái tôi của mình vào đầy tinh tế.

Năm 2014, Christina thử giọng cuộc thi The Voice Mỹ mùa thứ sáu. Cô thể hiện ca khúc Wrecking Ball của Miley Cyrus trong vòng giấu mặt và khiến cả bốn huấn luyện viên quay ghế lựa chọn. Họ dành những lời nhận xét ưu ái cho cô gái trẻ như "có khả năng biểu diễn tự nhiên, thoải mái với ánh đèn sân khấu và biết cách khuấy động khán giả". Christina chọn về đội của Adam Levine. Kết thúc mùa The Voice, Christina Grimmie đứng thứ ba. Theo tờ People, Adam Levine tỏ ra thất vọng khi học trò của mình không giành chiến thắng và muốn mời cô ký hợp đồng biểu diễn với công ty của anh.

Trong sự nghiệp âm nhạc ngắn ngủi của mình, Christina Grimmie kịp ghi dấu ấn với tác phẩm Find Me (xem video) phát hành năm 2011. Ca khúc này đứng thứ 35 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Cô cũng giành vài giải thưởng quan trọng như American Music Awards, Youth Rock Awards 2011, Intense Radio’s Music Awards và iHeart Radio.

Ca sĩ trẻ tài năng có lượng lớn người hâm mộ trên YouTube.

Trong buổi biểu diễn cuối cùng trong cuộc đời, Christina Grimmie vẫn cháy hết mình với khán giả, vẫn ào vào vòng vây người hâm mộ để ký tặng, thậm chí dang tay ra ôm kẻ có mưu đồ sát hại mình mà không hề hay biết. Theo tờ USA Today, Kevin James Loibl đưa khẩu súng ngắn về phía ca sĩ trẻ, nhắm bắn ba phát và sau đó tự kết liễu đời mình.

Christina Grimmie ra đi lúc sự nghiệp mới bắt đầu và tất cả đam mê, mơ ước còn ở phía trước. Cô chưa kịp nếm trải cảm giác có gia đình, chưa có được thành công như mong đợi. Tất cả những gì cô để lại là những video ca nhạc thực hiện từ khi 15 tuổi và niềm tiếc nuối trong lòng người hâm mộ trên toàn thế giới.

