Cảnh sát tiết lộ danh tính kẻ sát hại thí sinh The Voice Mỹ

Cảnh sát Orlando hôm 11/6 thông báo đã tìm được kẻ nổ súng bắn Christina Grimmie khi cô đang ký tên cho khán giả sau buổi biểu diễn. Bức ảnh của kẻ sát nhân và danh tính được đăng tải lên trang Twitter.

Theo cảnh sát, Kevin James Loibl (27 tuổi) là kẻ gây tội ác. Hắn đến nhà hát Plaza Live tại Orlando, Florida, Mỹ ngày 10/6 với hai khẩu súng ngắn, đạn dược và một con dao săn cỡ lớn. Ban đầu, Kevin dự định trở về nhà sau khi hành sự nhưng cuối cùng lại tự sát sau khi bắn vào Christina Grimmie.

Trước đó, Kevin James Loibl tiến về phía thí sinh 22 tuổi của chương trình The Voice Mỹ và bắn khi cô đang ký tặng người hâm mộ cùng ban nhạc Before You Exit. Christina được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và qua đời ngay sau đó.

Trong cuộc họp báo sáng sớm ngày 10/6, cảnh sát khẳng định nghi phạm là "người hâm mộ loạn trí" và không có dấu hiệu cho thấy hắn biết nạn nhân.

Christina Grimmie là ngôi sao trên YouTube trước khi tham gia cuộc thi The Voice Mỹ mùa thứ sáu vào năm 2014. Cô tham gia đội của Adam Levine và giành vị trí thứ ba chung cuộc.

