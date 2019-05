Quá trình 'siêu anh hùng' Marvel khổ luyện cơ thể

Chris Evans, Chris Hemsworth phát triển cơ bắp vạm vỡ, Chris Pratt giảm cân ngoạn mục còn Brie Larson tập sức mạnh để nhấc hơn 100kg.

Chris Evans

Chris Evans trong "Captain America: The First Avenger".

Trước khi tham gia Vũ trụ Điện ảnh Marvel, Chris Evans săn chắc nhưng không lực lưỡng như hiện tại. Để hóa thân Captain America - người hùng biểu tượng nước Mỹ, tài tử trải qua quá trình tập dài ngày. Trên Bodybuilding, anh chia sẻ phải tăng đáng kể khối lượng cơ bắp cho phim Captain America: The First Avenger (2011).

Quá trình tập luyện và cảnh phim nổi bật của "Captain America" Chris Evans Quá trình khổ luyện và cảnh phim khoe cơ bắp của Chris Evans.

Evans tập trung vào các bài nâng tạ với khối lượng lớn, số lần đẩy ít, cùng chế độ ăn giàu protein suốt ba tháng. Ở mỗi buổi, anh dành đến hai giờ cho riêng các vùng ngực, lưng, cơ nhị đầu và tam đầu (ở bắp tay). Dù Captain America thường xuyên chạy, tài tử tránh các bài này do chúng ảnh hưởng quá trình tăng cơ.

Ở cảnh Captain America cởi áo trong The First Avenger, hình thể của Evans gây ấn tượng. Trong các phim sau, anh có nhiều cảnh phô diễn cơ bắp như khi Captain America cố kéo trực thăng (Civil War) hoặc xé tan khúc gỗ (Avengers: Age of Ultron).

Chris Hemsworth

Chris Hemsworth trong "Thor: Ragnarok".

Trong biệt đội Avengers, thần Thor là người cao to nhất nếu không tính các nhân vật có thể biến hình. Trước khi đóng Thor (2011), tài tử Australia tăng 9kg với chế độ tập bảy ngày một tuần và chế độ ăn giàu đạm. "Tôi tập sáu hoặc bảy ngày một tuần, thậm chí không thể ngồi bình thường với số cân nặng mới. Chuyện ăn uống có lẽ là phần khó nhất với số lượng lớn ức gà và nhiều dạng đạm khác. Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh gà, cải xoăn, gạo lứt", anh nói trên Men's Health.

Chris Hemsworth tập luyện cho Avengers Endgame Chris Hemsworth tập luyện cho "Avengers: Endgame".

Chín năm qua, Hemsworth nhiều lần tăng giảm trọng lượng cho các vai diễn. Anh từng giảm 13kg cho vai tay lái đua xe trong Rush (2013) và giảm 18kg cho vai thủy thủ trôi dạt do đắm tàu trong In the Heart of the Sea (2015). Xen giữa hai tác phẩm này là quá trình quay Thor: The Dark World, khiến anh phải lấy lại vẻ vạm vỡ trước đó.

Theo Men's Health, Chris Hemsworth không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho Avengers: Endgame do bận việc gia đình. Chuyên gia Luke Zocchi thiết kế cho anh các bài tập trong thời gian ngắn với cường độ cao hơn bình thường, chỉ cần sử dụng tạ tay hoặc động tác cơ thể.

Robert Downey Jr.

Cảnh Robert Downey Jr. tập luyện cho vai diễn Cảnh Robert Downey Jr. tập luyện cho vai diễn.

Tony Stark (tức Iron Man) là siêu anh hùng thiên về đầu óc, chế tạo những bộ giáp để chiến đấu. Tuy nhiên, Robert Downey Jr. cũng rèn luyện để có cơ thể hấp dẫn trên màn ảnh. Trên Men's Journal, huấn luyện viên Brad Bose nói tài tử ăn 5.000 calories mỗi ngày, tập trong vài tháng để tăng 11kg. Hình thể Tony Stark nghiêng về hướng săn chắc, khác với vẻ vạm vỡ của Captain America và Thor. Anh cũng không được phép quá to lớn do sẽ khó mặc vừa bộ giáp.

Hình thể rắn rỏi của Robert Downey Jr. trong vai Iron Man.

Robert cũng chú trọng các bài tập chức năng - tức luyện tập để hiệu quả hơn trong các hoạt động bình thường. Từ năm 2003, anh đã tập Vịnh Xuân - môn võ Lý Tiểu Long, Diệp Vấn từng tập. Tài tử tự mình đóng một số cảnh khi Tony Stark phải chiến đấu mà không có giáp.

Chris Pratt

Chris Pratt biến đổi hình thể ngoạn mục để thành tài tử hạng A.

Trong khi Chris Evans và Chris Hemsworth có cơ thể gọn gàng từ trước khi tham gia Marvel, Chris Pratt phải thay đổi khá nhiều cho vai Star-Lord trong Guardians of the Galaxy (2014). Theo Men's Journal, anh cao 1,88m nhưng nặng đến 136kg khi nhận vai này.

Cảnh tập luyện của Chris Pratt Chris Pratt tập luyện để có cơ thể săn chắc.

Sao nam giảm cân trong sáu tháng với chế độ tập 3-4 giờ mỗi ngày, không hề uống bia và uống rất nhiều nước. Sau giai đoạn khổ luyện này, anh có cơ thể đẹp, bụng sáu múi và liên tiếp nhận vai chính trong các dự án lớn Hollywood như Jurassic World hay Passengers.

Tom Holland

Với chiều cao chỉ 1,73m, "Người Nhện" Tom Holland nhỏ con khi đứng cạnh Chris Hemsworth hay Chris Evans. Phong cách tập của diễn viên sinh năm 1996 cũng khác các đàn anh, tập trung vào các môn chạy nhảy thay vì nâng tạ nặng. Điều này phù hợp phong cách linh hoạt, náo động của nhân vật Spider-Man.

Cảnh tập luyện của Người Nhện Tom Holland

Theo Inverse, Holland thích tập võ, thể dục dụng cụ và CrossFit (kiểu tập phối hợp nhiều động tác để phát triển toàn thân). Trang cá nhân của diễn viên có nhiều video anh nhào lộn và đấm bốc.

Chadwick Boseman

Cảnh tập luyện của "Black Panther" Chadwick Boseman Chadwick Boseman tập võ.

Nhân vật Black Panther có cơ thể săn chắc, dẻo dai nhưng cơ bắp không quá to giống Thor hay Captain America. Theo Looper, Boseman cũng tập để phát triển cơ nhưng với tốc độ tăng chậm hơn, đồng thời cố giảm tỷ lệ mỡ trong cơ thể. Sau phim Captain America: Civil War (2016), anh giảm cân cho vai luật sư Thurgood Marshall trong Marshall (2017), sau đó tăng cân để đóng Black Panther.

Hình thể của Chadwick Boseman trong tạo hình "Black Panther".

Đặc thù của vai này là các cảnh võ thuật kéo dài, nổi bật là trận chiến giành ngôi ở thác nước với kẻ phản diện Killmonger trong Black Panther. Boseman học với chuyên gia Marrese Crump cho các thế võ theo phong cách Philippines, Muay Thái và Capoeira (môn võ do nô lệ châu Phi ở Brazil sáng tạo) trên màn ảnh.

Brie Larson

Brie Larson đẩy xe Cảnh Brie Larson đẩy xe.

Captain Marvel có siêu năng lực ở cấp độ lớn với nhiều cảnh được thực hiện bằng kỹ xảo. Tuy nhiên, theo Forbes, nữ diễn viên vẫn tập luyện đến chín tháng cho vai diễn. Cô nói muốn thật sự khỏe mạnh để tự tin, cảm nhận tốt hơn về nhân vật vốn là người siêu khỏe. Larson cũng muốn tự đóng một số cảnh cận chiến trong phim. "Tôi muốn sẵn sàng nhất có thể, để không mệt mỏi khi chiến đấu hoặc khiến cơ thể chấn thương. Tôi dần thích việc luyện tập và cách cơ thể mình biến đổi".

Brie Larson tập luyện cho vai Captain Marvel Quá trình tập sức mạnh của Brie Larson.

Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Jason Walsh, Larson tập theo nhiều giai đoạn. Ba tháng đầu, người đẹp tập trung vào các động tác chức năng như chống đẩy, đá cẳng chân. Ba tháng giữa dành cho các động tác chiến đấu. Còn ba tháng cuối có cường độ căng thẳng nhất với 12 giờ mỗi tuần, gồm các bài có khối lượng nặng để gia tăng sức mạnh. Kết thúc chương trình, Larson có thể nhấc được 102kg, chống đẩy với dây xích sắt và đẩy xe Jeep.

Ân Nguyễn