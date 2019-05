10 trận chiến của Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Trích đoạn nhóm siêu anh hùng sát cánh ở New York, Thor đấu Hulk hay đại chiến "Avengers: Endgame" phô diễn nhiều pha hành động.

Trận chiến New York trong The Avengers (2012)

Ngoài độ hoành tráng, trích đoạn còn đánh dấu lần đầu đội Avengers sát cánh. Trước đó, họ chưa tin tưởng, thậm chí còn đọ sức nhau. Tuy nhiên, khi Loki đưa quân Chitauri đến New York (Mỹ), Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Hawkeye và Black Widow hợp sức chống trả. Đại chiến kết thúc bằng tình huống hài hước khi Hulk dễ dàng hạ gục Loki.

Cảnh thang máy trong Captain America: The Winter Soldier (2014)

Trong lần đầu làm phim Marvel, anh em đạo diễn nhà Russo gây ấn tượng với Captain America: The Winter Soldier (2014). Bộ đôi mang đến các cảnh hành động đẹp mắt, nổi bật là trận trong thang máy khi Captain America hạ gục nhóm đặc vụ Hydra. Thành công của tác phẩm khiến hai đạo diễn được giao các phim quan trọng Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame.

Trận chiến xa lộ trong Captain America: The Winter Soldier (2014)

Sau nhiều năm, Captain America gặp lại người bạn cũ ngỡ đã chết tên Bucky - giờ bị tẩy não để thành sát thủ Winter Soldier. Cuộc đấu của họ trên xa lộ thể hiện sự chắc tay của đạo diễn trong dàn dựng cảnh hành động. Dù có siêu sức mạnh, Captain America cũng không thể chiến thắng kẻ thù nhiều kỹ năng. Cuối trích đoạn, cảnh Winter Soldier không nhận ra bạn cũ tăng kịch tính cho phần sau phim.

Trận chiến Sokovia trong Avengers: Age of Ultron (2015)

Trong phần hai Avengers, người máy Ultron tin rằng con người là mối nguy đến Trái đất nên muốn hủy diệt nhân loại. Nhóm anh hùng cố ngăn hắn ở nước Sokovia. Lúc này, họ có thêm ba thành viên Quicksilver, Scarlet Witch và Vision, còn Ultron điều động quân đoàn robot. Trận chiến được dàn dựng với phong cách tương tự phần một nhưng quy mô lớn hơn.

Dàn siêu anh hùng đọ sức trong Captain America: Civil War (2016)

Do bất đồng lý tưởng, cũng như cách xử lý sát thủ Winter Soldier, Captain America và Iron Man chia rẽ. Hai nhóm người hùng do họ lãnh đạo có trận chiến ở sân bay. Lần đầu người hâm mộ được thấy số lượng lớn siêu anh hùng so kè năng lực với nhau. Nhóm Iron Man gồm War Machine, Black Widow, Spider-Man, Black Panther, Vision còn Cap lãnh đạo Winter Soldier, Hawkeye, Falcon, Ant-Man và Scarlet Witch. Tác phẩm này cũng là lần đầu Spider-Man xuất hiện trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Trận đánh cuối Captain America: Civil War (2016)

Bom tấn năm 2016 kết thúc bằng trận đánh giàu cảm xúc khi Captain America quyết đấu Iron Man để bảo vệ Winter Soldier. Nhờ sự giúp đỡ của bạn mình, Cap đánh bại Iron Man nhờ dùng khiên phá thiết bị cấp năng lượng cho bộ giáp. Mâu thuẫn khiến hai nhân vật hoạt động riêng rẽ từ phần này, trước khi tái hợp trong Avengers: Endgame.

Thor đọ sức Hulk trong Thor: Ragnarok (2017)

Hai siêu anh hùng thường xuyên được fan so sánh sức mạnh trong hàng thập niên truyện tranh Marvel. Trên màn ảnh, họ đụng độ hai lần, trong The Avengers và Thor: Ragnarok. Ở lần đầu, Hulk chiếm ưu thế nhưng đến phim năm 2017, Thor tỏ ra trội hơn khi kích hoạt được khả năng dùng sấm sét mà không cần búa thần. Trong Thor: Ragnarok, họ bị ép phải đánh nhau trong đấu trường, về sau hợp tác để thoát ra.

Thanos đấu dàn người hùng trên hành tinh Titan trong Avengers: Infinty War (2018)

Iron Man, Doctor Strange, Spider-Man và nhóm Guardians of the Galaxy phục kích Thanos trên hành tinh Titan. Sau nhiều giằng co, cuối cùng ác nhân chiếm thế thượng phong nhờ sức mạnh vượt trội và sai lầm của Star-Lord. Trong trích đoạn, màn đọ sức của Doctor Strange với Thanos gây ấn tượng nhờ loạt phép thuật có hiệu ứng đẹp mắt của người hùng phù thủy.

Đại chiến Wakanda trong Avengers: Infinity War (2018)

Cao trào trong phần ba Avengers là khi binh đoàn Thanos đối đầu hàng loạt người hùng ở xứ Wakanda. Lúc này, phe loài người tử thủ để bảo vệ viên đá Vô cực trên trán Vision. Trận đánh phô diễn hàng loạt cảnh kỹ xảo choáng ngợp, từ cháy nổ, phép thuật đến hiệu ứng sấm sét khi Thor đến cứu viện. Tuy nhiên, Thanos vẫn đạt mục đích, búng tay giết nửa dân số vũ trụ dẫn đến câu chuyện trong Avengers: Endgame.

Thanos đấu dàn người hùng trong Avengers: Endgame (2019)

Sau khi biết các người hùng đang cố đảo ngược việc nửa dân số vũ trụ bị xóa sổ, Thanos của quá khứ tìm đến tương lai để ngăn cản. Hắn đọ sức bộ ba Iron Man, Thor, Captain America, trước khi đưa lực lượng khổng lồ đấu hàng chục siêu anh hùng. Cao trào này cũng là điểm nhấn cho 11 năm của Vũ trụ Điện ảnh Marvel khi hàng loạt nhân vật tham chiến, từ anh hùng các phim đầu đến những người mới như Captain Marvel, Black Panther.

