Cậu bé nghèo hụt hơi vẫn hát đầy cảm xúc bài 'Sa mưa giông'

Thiên Tùng thể hiện liên khúc "Beat it - They don't care about us" với vũ điệu sôi động, tái hiện hình ảnh Michael Jackson. Cậu bé phối hợp nhuần nhuyễn cùng vũ đoàn để mang lại tiết mục đẹp về phần nhìn và phần nghe. Ba giám khảo đều nhảy nhót theo phần thi của cậu bé. "Đây là điều chú muốn thấy ở Thiên Tùng từ đầu chương trình đến giờ. Con có thể hát, nhảy điêu luyện không kém ca sĩ chuyên nghiệp", Isaac phấn khích nói. (xem video).