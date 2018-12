Cậu bé nghèo Tiền Giang rưng rưng hát về nỗi nhớ quê

Thiên Tùng hát "Sài Gòn here we come" (Addy Trần). Cậu bé còn có những màn vũ đạo rất sôi động, đẹp mắt. Đây là ca khúc của nhóm nhạc 365. Ca sĩ Isaac cho rằng Thiên Tùng chọn ca khúc chưa phù hợp vì nhạc phẩm sẽ được trình diễn tốt hơn trong một nhóm hát. Tuy vậy, Tóc Tiên khẳng định Thiên Tùng đã thể hiện rất tốt tinh thần của bài hát. (xem video).