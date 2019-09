Cảnh tình tứ bị cắt của Lương Triều Vỹ - Trương Mạn Ngọc

Lương Triều Vỹ, Trương Mạn Ngọc từng đóng cảnh hôn, nhảy múa trong "Tâm trạng khi yêu" song bị đạo diễn Vương Gia Vệ cắt.

Giữa tháng 9, tờ Guardian (Anh) xếp Tâm trạng khi yêu (In the Mood for Love) thứ năm danh sách 100 phim hay nhất từ 2000 đến nay, cao nhất trong số phim châu Á. Ra mắt ngày 29/9/2000, Tâm trạng khi yêu nhiều lần được các nhà phê bình quốc tế đánh giá là một trong các phim xuất sắc mọi thời.

Các nghệ sĩ Hong Kong Lương Triều Vỹ, Trương Mạn Ngọc, Vương Gia Vệ (từ trái sang) tại Liên hoan phim Cannes 2000. Ảnh: Sohu.

Vương Gia Vệ vừa biên kịch vừa đạo diễn tác phẩm về hai gia đình Chu Mộ Văn (Lương Triều Vỹ) và Tô Lệ Trân (Trương Mạn Ngọc). Thuê nhà ở cùng một khu tập thể, vợ của Chu Mộ Văn và chồng của Tô Lệ Trân ngoại tình với nhau. Chu - Tô ban đầu chỉ gặp gỡ vì chuyện gia đình song dần nảy sinh tình cảm. Dù vậy, cả hai chưa bao giờ nói tiếng "yêu", không đi quá giới hạn dù gặp tình huống oái oăm, phải ở bên nhau cả đêm trong căn hộ của Chu Mộ Văn. Hai người che giấu tình cảm, sợ bị hàng xóm dòm ngó, soi mói.

Cảnh giường chiếu bị cắt trong "Tâm trạng khi yêu" Cảnh trút bỏ xiêm y bị cắt bỏ trong "Tâm trạng khi yêu". Video: Bilibili.

Trong phim, cảnh gần gũi nhất của Trương Mạn Ngọc, Lương Triều Vỹ chỉ dừng ở cái nắm tay vội vã, Mạn Ngọc tựa vào vai Triều Vỹ khóc. Tuy nhiên trên trường quay, họ thể hiện nhiều cảnh thân mật như nhảy múa vui vẻ, trút bỏ xiêm y trên giường. Đạo diễn còn yêu cầu Trương Mạn Ngọc nói các câu thoại như: "Không biết tại sao họ có thể làm thế. Anh không giống chồng tôi, tôi càng không như vợ anh", "Chúng ta sẽ không như họ đâu" (không ngoại tình). Các đoạn này đều bị cắt bỏ.

Cảnh nhảy bị Lương Triều Vỹ - Trương Mạn Ngọc Cảnh nhảy múa bị cắt trong "Tâm trạng khi yêu". Video: Bilibili.

Theo Mtime, Tâm trạng khi yêu ít thoại, các nhân vật chính cũng không nói những câu về đạo đức song người xem cảm nhận được sự đè nén tình cảm trong họ cũng như khao khát bứt khỏi song sắt của sự soi mói, ràng buộc luân lý. Khi quay phim, bản thân Vương Gia Vệ chưa xác định tác phẩm đi theo hướng nào, hai nhân vật chính chọn lựa ra sao, vì thế yêu cầu các diễn viên thực hiện nhiều cảnh quay theo các tình huống mà ông nghĩ ra. Trương Thúc Bình, chỉ đạo mỹ thuật, chia sẻ: "Chúng tôi quay lộn xộn, hôm nay nghĩ thế này, mai lại nghĩ khác".

Tô Lệ Trân khóc trên vai Chu Mộ Văn - cảnh gần gũi nhất của hai diễn viên được Vương Gia Vệ giữ lại. Ảnh: Mtime.

Trong cuốn sách Thế giới điện ảnh của Vương Gia Vệ (tác giả Phan Quốc Linh - Lý Chiếu Hưng), đạo diễn nói Tâm trạng khi yêu là câu chuyện của tình cờ gặp gỡ và bỏ lỡ. "Đây là bộ phim về hai người, rất dễ tạo cảm giác buồn tẻ, nhàm chán. Tôi không quay nó theo cách quay một bộ phim tình yêu mà sử dụng thủ pháp của quay phim kinh dị, huyền bí. Nam nữ chính là nạn nhân, khán giả cùng họ điều tra gian tình xảy ra như thế nào. Có thể vì thế mà khán giả cảm thấy tò mò khi xem", Vương Gia Vệ nói.

Nghinh Xuân