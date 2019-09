Báo Anh chọn 100 phim hay nhất

Chỉ hai tác phẩm 2019 được tờ Guardian chọn vào danh sách 100 phim hay nhất từ năm 2000 đến nay.

Danh sách được các nhà phê bình Peter Bradshaw, Cath Clarke, Andrew Pulver và Catherine Shoard chọn. Hai tác phẩm năm nay là Once Upon a Time in Hollywood (đạo diễn Quentin Tarantino, đứng thứ 100) và The Souvenir (đạo diễn Joanna Hogg, đứng thứ 61).

Trailer Once Upon a Time in Hollywood Trailer "Once Upon a Time in Hollywood".

Tác phẩm của Tarantino được chú ý suốt năm qua với nội dung nửa hư nửa thực về Hollywood thập niên 1960. Còn The Souvenir kể về một phụ nữ giàu có theo học trường điện ảnh, phải lòng người đàn ông lớn tuổi. Phim độc lập thắng giải của ban giám khảo ở LHP Sundance (Mỹ) đầu năm

Ở vị trí đầu bảng là There Will Be Blood (2007, đạo diễn Paul Thomas Anderson), xoay quanh việc khai thác dầu ở nam bang California (Mỹ) vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Cây bút Peter Bradshaw khen tác phẩm là tuyệt tác, bàn về tính hung hãn của đàn ông cũng như nguy cơ con người hủy diệt hành tinh. Phim nhận tám đề cử Oscar, thắng ở mục quay phim và nam chính (Daniel Day-Lewis).

Daniel Day-Lewis trong "There Will Be Blood". Tác phẩm giúp anh thắng giải Oscar nam chính đầu tiên. Sau đó, anh thắng hai lần nữa đề thành người giành giải nam chính nhiều nhất mọi thời. Ảnh: Paramount

Một số phim châu Á nổi bật trong danh sách là In the Mood for Love (2000, đạo diễn Vương Gia Vệ), Shoplifters (2018, đạo diễn Hirokazu Kore-eda, thắng giải Cành Cọ Vàng ở LHP Cannes), The Act of Killing (2012, đạo diễn Joshua Oppenheimer, do phương Tây sản xuất nhưng ngôn ngữ là tiếng Indonesia, kể về vụ thảm sát năm 1965, 1966 ở nước này), Spirited Away (2001, hoạt hình không nói tiếng Anh duy nhất thắng Oscar cùng hạng mục).

Trong các phim thu trên một tỷ USD, chỉ The Dark Knight (2008) vào danh sách. Tác phẩm của đạo diễn Christopher Nolan được khen ngợi cả về doanh thu lẫn chất lượng, giúp cố tài tử Heath Ledger giành Oscar (vai Joker). Phim mới về nhân vật - Joker - không vào top 100 dù tờ Guardian chấm điểm tuyệt đối (năm sao).

Trong 19 tác phẩm thắng Oscar "Phim xuất sắc" từ năm 2000, có Gladiator (2000), No Country for Old Men (2006), The Hurt Locker (2008), Moonlight (2016) và 12 Years a Slave (2013) được chọn. Một tác phẩm bất ngờ bị bỏ qua là A King's Speech (2010) - thắng giải cao nhất Oscar và rất thu hút ở Anh do kể về nhà vua nói lắp George VI.

* Danh sách phim

Ân Nguyễn