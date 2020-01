Ca khúc thất tình được đề cử Grammy

"Truth Hurts" kể chuyện Lizzo bị phản bội trong tình yêu, nhưng mang giai điệu và lời hát vui tươi.

Truth Hurts là sự kết hợp giữa rapper Lizzo, ca sĩ - nhạc sĩ trẻ Jessi Saint John, ca sĩ Hong Kong Steven Cheung và nhà sản xuất âm nhạc Ricky Reed. Ra mắt năm 2017 nhưng nửa cuối 2019, ca khúc mới trở thành hiện tượng trên toàn thế giới, đủ điều kiện tranh giải Grammy năm nay.

MV "Truth Hurts" của Lizzo thu hút hơn 170 triệu lượt xem trên Youtube. Nguồn: Youtube.

Truth Hurts lấy cảm hứng từ cuộc tình đổ vỡ của Lizzo nhưng không hề đau buồn, ủy mị. Giữa năm 2017, bạn trai chia tay Lizzo bằng một tin nhắn để quay về với người yêu cũ của anh ta. Trái tim nữ ca sĩ tan vỡ: "Tôi rất buồn bã, chán nản và thất vọng". Khi đến phòng thu, Lizzo trút nỗi bực dọc, tức giận với nhà sản xuất âm nhạc Ricky Reed mà không để ý anh đang cắm cúi ghi chép. Sau đó, anh nhìn lên và nói với Lizzo: "Hy vọng em biết mình vừa sáng tác một ca khúc", theo MTV. Những ca từ ban sơ trở thành đoạn điệp khúc giàu tính biểu tượng trong Truth Hurts:

"Why men great 'til they gotta be great?

Don't text me, tell it straight to my face

Best friend sat me down in the salon chair

Shampoo press, get you out of my hair

Fresh photos with the bomb lighting

New man on the Minnesota Vikings

Truth hurts, needed something more exciting

Bom bom bi dom bi dum bum bay"

(Tạm dịch: Tại sao khi cần, đàn ông mới vĩ đại?

Đừng nhắn tin, hãy nói thẳng điều ấy với em

Bạn thân đang ngồi cạnh, trên ghế salon

Phun xà phòng, em sẽ tống anh ra khỏi đầu

Bức ảnh trong sáng với ánh sáng chói lòa

Tân cầu thủ ở đội Minnesota Vikings

Lời thật mất lòng, cần một chút gì kích thích hơn

Bom bom bi dom bi dum bum bay)

Ca từ bộc bạch việc nữ ca sĩ đang trong mối quan hệ tệ hại, người bạn trai gian dối, kìm hãm sự nghiệp của cô và ngoại tình. Thay vì buồn bã, Lizzo rap những câu khiêu khích, chỉ trích thái độ bạn trai, đồng thời khích lệ bản thân:

"I will never, ever, ever, ever, ever be your side chick

I put the sing in single

Ain't worried 'bout a ring on my finger"

(Tạm dịch: Em sẽ không bao giờ, không bao giờ là kẻ bị gạt bên lề

Em bỏ chữ đơn vào chữ thân

Và không tiếp tục lo lắng về ngón đeo nhẫn)

MTV bình luận bài hát mang tới cái nhìn lạc quan về chủ nghĩa độc thân. Với giai điệu nhanh, sôi động xen lẫn chút khiêu khích, Truth Hurts truyền cảm hứng về sự tự yêu thương, trân trọng bản thân trước khi trông chờ tình thương từ người khác.

Nhạc sĩ Jesse Saint John chia sẻ với Billboard: "Ngay cả khi yếu đuối, ca khúc có thể giúp bạn thêm mạnh mẽ". Billboard nhận xét: "Truth Hurts là sự chắt lọc hoàn hảo về Rap, cách hát, sự hài hước của Lizzo, thể hiện trong những ca từ độc đáo". MV đăng tải năm 2017, nữ ca sĩ hóa thân thành cô dâu, nhưng thay vì cưới một người đàn ông, Lizzo kết hôn với chính mình ở cảnh cuối.

Tuy vậy, ca khúc không thành công thời gian đầu. Ngày ra mắt Truth Hurts, Lizzo thậm chí muốn từ bỏ nghiệp hát bởi công chúng không đón nhận. Hai năm sau, ca khúc bất ngờ lọt vào Billboard Hot 100. Vài tháng sau, tác phẩm leo lên vị trí quán quân bảng xếp hạng này và trụ vững bảy tuần không liên tiếp, Lizzo lập kỷ lục khi thành nghệ sĩ nữ có bài hát Rap giữ vị trí quán quân Billboard 100 lâu nhất. Đồng thời, Truth Hurts trở thành ứng viên sáng giá cho ba đề cử tại Grammy 2020 - "Bài hát của năm", "Thu âm của năm" và "Trình diễn Pop xuất sắc".

Truth Hurts lan rộng ảnh hưởng toàn cầu cuối năm 2019. Câu hát "I just took a DNA test, turns out I'm 100% that bitch" (Em vừa làm bài kiểm tra DNA, kết quả em hoàn toàn là gái hư) lan truyền trên mạng xã hội TikTok thời gian dài như cách mọi người giới thiệu về bản thân và bộc lộ sự nổi loạn. Sau đó, bài hát xuất hiện trong một cảnh của series hài tình cảm Someone Great (2019), khi nhân vật Jenny chia tay mối tình chín năm, cô hát Truth Hurts trong bếp một cách say sưa. Đạo diễn Jennifer Kaytin Robinson chia sẻ bài hát phù hợp chủ đề phim – một cô gái mạnh mẽ, độc lập, trân trọng bản thân dù trải qua những tổn thương trong tình cảm.

Diễn viên phim "Someone Great" hát "Trust Hurts" Hai nhân vật do diễn viên Gina Rodriguez và DeWanda Wise thủ vai trong "Someone Great" hát "Trust Hurts" của Lizzo. Nguồn: Youtube Neflix.

Nghệ sĩ gốc Detroi tận dụng triệt để những lần xuất hiện trên sân khấu để nhân rộng ảnh hưởng của ca khúc. Ca sĩ 31 tuổi trình diễn tại BET Award tháng 6 năm ngoái trong bộ váy cô dâu, khiến Rihanna phải đứng dậy vỗ tay, nhún nhảy theo. Lizzo khuấy động sân khấu MTV Award tháng 8/2019, ngay khi buổi trình diễn kết thúc, Truth Hurts gần như lên thẳng vị trí quán quân Billboard vào tháng 9 – trở thành tác phẩm đầu tiên của Lizzo đạt vị trí này.

2019 là năm rực rỡ của Lizzo, cô truyền đi những thông điệp về sự trân trọng giá trị bản thân bằng giai điệu, trong đó Truth Hurts được nhiều nhà phê bình đánh giá đậm chất Lizzo nhất: lạc quan, sôi động, tích cực và bùng nổ. Cây bút Christine Werthman của Billboard nói về thành công muộn của ca khúc: "Truth Hurts khởi đầu bên lề, nhưng luôn chực chờ để bùng nổ".

Bảo Thư