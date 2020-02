Brad Pitt tặng giải Oscar cho các con

Tài tử Brad Pitt nói anh tặng giải thưởng "Nam phụ xuất sắc" tại Oscar 2020 cho các con chung với Angelina Jolie.

Tài tử phát biểu khi nhận giải: "Giải thưởng này dành cho các con - người khiến những điều tôi làm trở nên rực rỡ. Cha ngưỡng mộ các con". Anh cũng cảm ơn đạo diễn Quentin Tarantino và êkíp phim Once Upon A Time In Hollywood vì giúp anh đoạt thành tích này. Diễn viên tri ân Viện Hàn lâm Khoa học và Điện ảnh Mỹ, khán giả - những người đã ủng hộ anh suốt chặng đường dài diễn xuất.

Brad Pitt nhận giải Nam phụ Brad Pitt nhận giải nam phụ tại Oscar 2020, sáng 10/2 (giờ Hà Nội) tại Los Angeles, Mỹ. Video: ABC.

Trong buổi họp báo sau cánh gà sự kiện, anh trả lời không ép các con theo nghề diễn viên. Brad Pitt nói: "Tôi sẽ xem xét khi chúng 18 tuổi. Tôi muốn các con theo đuổi năng khiếu, đam mê của chúng. Việc của phụ huynh là định hướng, nhưng chúng có thể thử nghiệm nhiều nghề khác nhau". Tuy nhiên, anh khẳng định sẽ thử giới thiệu và ủng hộ nếu các con hứng thú với điện ảnh.

Tháng 4, Angelina và Brad chấm dứt quan hệ vợ chồng sau gần ba năm đệ đơn ly dị. Cặp sao có ba con nuôi - Maddox (18 tuổi), Pax Thiên (16 tuổi), Zahara (14 tuổi) - và ba con đẻ - Shiloh (13 tuổi), Knox và Vivienne (11 tuổi). Vụ ly hôn hiện chưa hoàn tất vì hai bên vẫn đàm phán các điều khoản chia tài sản và quyền nuôi con.

Ba thập kỷ đóng phim, Brad Pitt ghi dấu ấn với nhiều vai phụ như trong Thelma & Louise, Fight Club, Twelve Monkeys... Năm qua, vai Cliff Booth - trợ lý kiêm diễn viên đóng thế cho Rick Dalton (Leonardo DiCaprio đóng) - trong Once Upon A Time In Hollywood của anh được đông đảo công chúng và giới phê bình khen ngợi, giúp anh thắng giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp. Trước đó, Brad Pitt cũng nhận giải Quả Cầu Vàng năm 1996 cho vai phụ trong Twelve Monkeys.

