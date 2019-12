Brad Pitt phủ nhận các tin đồn hẹn hò

Tài tử Brad Pitt cho biết không hẹn hò ai suốt ba năm qua, từ khi chia tay Angelina Jolie.

Nam diễn viên trả lời phỏng vấn tạp chí NY Times ngày 10/12, nhân dịp nhận đề cử nam phụ tại giải Quả Cầu Vàng cho phim Once Upon A Time In Hollywood. Brad Pitt nói: "Tôi không tránh đọc những thứ về mình trên báo. Tôi chỉ không tìm kiếm các thông tin đó. Suốt hai hoặc ba năm qua, họ ghép đôi tôi với nhiều phụ nữ và tất cả đều sai sự thật".

Diễn viên Brad Pitt. Ảnh: NY Times.

Brad Pitt chưa hoàn tất thủ tục ly dị với Angelina Jolie, dù hai người xin tòa chấm dứt quan hệ vợ chồng hồi tháng 4. Từ khi chia tay năm 2016, tài tử bị đồn hẹn hò nhiều diễn viên, người mẫu nhưng anh không phản hồi. Tháng 9, một số báo Mỹ đưa tin anh hẹn hò nhà thiết kế trang sức Sat Hari Khalsa. Mới đây, anh bị đồn yêu nữ diễn viên Alia Shawkat sau khi các thợ săn ảnh phát hiện hai người đi xem ca nhạc.

Là sao hạng A tại Hollywood, đời tư của Brad Pitt luôn bị công chúng soi mói. Năm 2004, khi chia tay vợ đầu Jennifer Aniston để đến với Angie, tài tử cho biết không bao giờ đọc báo hay tạp chí viết về mình để tránh suy nghĩ tiêu cực.

Gần đây, Brad thổ lộ với tạp chí Interview trở nên yếu đuối hơn, dễ xúc động và mau nước mắt ở tuổi 55 dù từng không khóc suốt 20 năm. Anh thừa nhận mắc nhiều sai lầm trong những năm qua nhưng học được nhiều điều từ chúng. "Dù không tự hào, tôi học cách tự tha thứ cho bản thân. Tôi trân trọng những sai lầm đó vì chúng giúp ngộ ra nhiều điều", Brad Pitt nói.

Trailer Once Upon a Time in Hollywood Brad Pitt trong "Once Upon A Time In Hollywood". Vdeo: Columbia Pictures.

Đạt Phan (theo NY Times)