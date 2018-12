Quanh viền mặt sau của chiếc đồng hồ cũng khắc dòng chữ: "Barack Obama - President of the United States of America Nov.4th 2008".



Trong lá thư cảm ơn Vulcain - hãng đồng hồ Thụy Sĩ ra đời từ năm 1858, Tổng thống Mỹ viết: "Bernard thân mến, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới món quà tinh tế của anh. Tôi đánh giá cao sự sự sâu sắc và hào phóng của Vulcain".