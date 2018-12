Obama hát 'Let's Stay Together' của Al Green

Không chỉ hát cùng nghệ sĩ, Obama còn khoe giọng trong một số sự kiện nhằm tạo sự gần gũi với công chúng. Trong buổi gây tiền cho quỹ Obama Victory Fund hồi tháng 4/2012, Tổng thống Mỹ cất giọng hát "I'm so in love with you" trong ca khúc Let's Stay Together của Al Green.