Ben Affleck tích cực làm từ thiện

Tài tử Ben Affleck nói làm từ thiện giúp anh thanh thản hơn sau những sai lầm quá khứ như ngoại tình, nghiện rượu.

Ngày 1/3, nam diễn viên Batman nói với tờ People: "Tôi thấy bản thân nhận được nhiều điều từ việc giúp người khác. Tôi không chắc các hành động của mình có giúp được họ không, nhưng chúng có ích với tôi. Nhiều người ngoài kia cần sự giúp đỡ và bạn có thể khiến cuộc sống của họ tốt hơn bằng cách dành một chút thời gian hoặc tiền bạc".

Nam diễn viên Ben Affleck. Ảnh: LA Times.

Thời gian qua, Ben Affleck hợp tác với các tổ chức tại Mỹ như Midnight Mission (hỗ trợ người vô gia cư), First Responders Children’s Foundation (trao học bổng cho trẻ mồ côi), Operation Gratitude (hỗ trợ binh lính Mỹ chiến đấu xa nhà), Feeding America (bữa ăn từ thiện cho các hộ nghèo) hay ECI (hỗ trợ công nghệ cho nông dân tại châu Phi).

Tài tử cho biết việc từ thiện giúp anh có thái độ sống tích cực, nhất là sau những biến cố đời tư những năm qua. Năm 2015, Ben vướng bê bối ngoại tình với người giúp việc, cuộc hôn nhân với Jennifer Garner rạn nứt. Sau khi chia tay, anh nghiện rượu và nhiều lần phải tìm đến các trung tâm y tế để cai. Tháng 2, Ben nói với NY Times để mất Jennifer là sai lầm lớn nhất cuộc đời và luôn cảm thấy tội lỗi vì những việc mình làm với vợ con.

Ben Affleck say rượu Ben Affleck (đeo mặt nạ) say sau một bữa tiệc năm 2019. Video: TMZ.

Từ năm 2016, Ben Affleck dành nhiều thời gian tại Congo, hỗ trợ dự án nhân đạo của bác sĩ Denis Mukwege. Ông Denis lập bệnh viện Panzi, chuyên chữa trị cho phụ nữ bị hiếp dâm bởi các lực lượng phiến quân tại nước này. Ben Affleck thường xuyên quảng bá cho bệnh viện, thu hút các nguồn tài trợ từ nước ngoài. Bác sĩ Denis Mukwege nhận giải Nobel Hòa bình năm 2018.

Ben Affleck đến Congo chúc mừng bác sĩ Denis Mukwege (trái) nhận giải Nobel Hòa bình. Ảnh: Instagram.

Ben Affleck sinh năm 1972, là diễn viên kiêm đạo diễn và biên kịch người Mỹ. Anh nổi tiếng với các phim như Pearl Harbor, Argo, Gone Girl, Batman v Superman: Dawn of Justice... Tài tử có hai giải Oscar và ba giải Quả Cầu Vàng. Trong quá khứ, Ben Affleck từng hẹn hò nhiều minh tinh như Jennifer Lopez, Jennifer Garner, Gwyneth Paltrow. Tháng 3, anh trở lại màn bạc với phim The Way Back, hóa thân vận động viên bóng chày hết thời, bị vợ bỏ và nghiện rượu, phải kiếm sống bằng việc dạy thể dục.

Đạt Phan