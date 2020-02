Ben Affleck nỗ lực vượt sai lầm

Tài tử Ben Affleck nghĩ uống rượu để giải sầu, nhưng càng uống càng đắm chìm trong nỗi buồn về các dự án phim và cuộc hôn nhân thất bại.

Trong bài phỏng vấn trên tờ NY Times hôm 19/2, nam diễn viên kể anh từng trải qua thời gian bế tắc: "Tôi luôn thấy khó chịu và tìm mọi cách để khuây khỏa như ăn uống, cờ bạc, mua sắm, tình dục. Nhưng tất cả chỉ khiến cuộc sống tệ hơn và những nỗi đau bên trong dần hình thành. Tôi từng nghĩ không thể thoát khỏi vòng lặp đó".

Nam diễn viên Ben Affleck. Ảnh: NY Times.

Nam diễn viên đối mặt nạn nghiện ngập từ nhỏ, khi nhiều thành viên gia đình đều dùng các loại chất kích thích và mắc các bệnh tâm lý. Lớn lên tại Massachusetts, anh chứng kiến cha ruột uống rượu hàng ngày. Em trai anh - Casey Affleck - gặp vấn đề tương tự. Bà nội Ben tự tử ở tuổi 46 tại một nhà nghỉ. Anh cũng có một chú tự sát bằng súng và một cô nghiện ma túy.

Ben Affleck uống nhiều rượu khoảng năm 2015, khi cuộc hôn nhân với Jennifer Garner rạn nứt. Hai người cưới năm 2005, sau khoảng một năm hẹn hò. Năm 2015, anh bị phát hiện ngoại tình với người trông trẻ của gia đình. Sau nhiều lần cố cứu vãn cuộc hôn nhân, cặp sao hoàn tất thủ tục ly dị năm 2018. Đến nay, Ben luôn nghĩ để mất Jennifer là sai lầm lớn nhất cuộc đời. Anh nói vẫn luôn cảm thấy tội lỗi vì những việc mình làm với vợ con.

Ben Affleck và Jennifer Garner hiện cùng nuôi ba con. Ảnh: Reuters.

Ben Affleck nỗ lực cai rượu từ năm 2018. Trước đó, anh từng đến các trung tâm hỗ trợ năm 2003 và 2017 nhưng đều không thành. Tháng 8/2019, tài tử khoe đã bỏ rượu được một năm, nhưng hai tháng sau, tờ TMZ quay được cảnh anh sayvà ôm một fan nữ sau bữa tiệc Halloween tại Los Angeles.

Ngày hôm sau bị phát hiện tái nghiện, điều đầu tiên Ben làm là đến nhà Jennifer thú nhận với vợ cũ và các con. "Tái nghiện là điều đáng xấu hổ và tôi ước điều đó không xảy ra. Tôi ước các con không trông thấy mình trong bộ dạng đó", Ben nói. Sống thành thật và nhận lỗi là cách duy nhất Ben có thể làm sau khi tự rút ra bài học uống rượu không thể giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Các đồng nghiệp từng cai nghiện thành công như Bradley Cooper hay Robert Downey JR. giúp đỡ anh vực dậy bản thân.

Nam diễn viên từng bị nhiều phụ nữ lên án vì lừa dối Jennifer Garner - nổi tiếng giỏi chăm lo gia đình. Nhiều bê bối như cờ bạc, thiếu tôn trọng phụ nữ trong quá khứ của anh cũng được nhắc lại. Anh từng thú nhận sàm sỡ một người dẫn chương trình năm 2003 và là bị coi là người ủng hộ Harvey Weinstein - nhà sản xuất phim bị hơn 80 phụ nữ tố cáo quấy rối tình dục. Để chuộc lỗi, anh dùng toàn bộ tiền bản quyền từ các phim do Harvey Weinstein sản xuất tặng các quỹ từ thiện, chống tội phạm tình dục.

Thời gian qua, Ben tập trung xây dựng lại sự nghiệp phim ảnh với nhiều dự án. Năm nay, anh sẽ xuất hiện trong bốn phim với nhiều vai trò như diễn viên, đạo diễn, biên kịch. Trong The Way Back (ra rạp vào tháng 3), anh hóa thân vận động viên bóng chày hết thời kiếm sống bằng việc dạy thể dục. Nhân vật được miêu tả là người hung hãn, nóng nảy, chìm đắm trong rượu vì tan vỡ hôn nhân, lụn bại sự nghiệp. Ben so sánh vai diễn giống một bài tập trị liệu cho các vấn đề của cá nhân anh.

Đạo diễn Gavin O’Connor nói Ben nhận dự án vì đồng cảm với nhân vật. Ông tiết lộ Ben có một cảnh xúc động ở cuối phim, khi xin lỗi vợ cũ (Janina Gavankar đóng). "Bạn không thể không liên tưởng đến đoạn hội thoại tương tự giữa Ben Affleck và Jennifer Garner. Nó như mở lòng anh ấy, để mọi tâm sự tuôn ra. Tôi cảm thấy Ben là chính mình khi đóng cảnh đó", Gavin nói.

Ben Affleck (đeo cà vạt) trong "The Way Back". Ảnh: Warner Bros.

Trước đó, bê bối đời tư khiến sự nghiệp của Ben Affleck chịu ảnh hưởng. Các dự án như Justice League (2017), Live by Night (2016) nhận nhiều lời chê và không thành công về mặt thương mại.

Ben Affleck sinh năm 1972, là diễn viên kiêm đạo diễn và biên kịch người Mỹ. Nam diễn viên nổi tiếng với các phim như Pearl Harbor, Argo, Gone Girl, Batman v Superman: Dawn of Justice... Anh có hai giải Oscar và ba giải Quả Cầu Vàng. Tài tử từng hẹn hò nhiều minh tinh như Jennifer Lopez, Jennifer Garner, Gwyneth Paltrow.

