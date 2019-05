Jennifer Garner xuất hiện giản dị trên trang bìa ấn phẩm đặc biệt của tạp chí People - "Beautiful Issue". Tạp chí đánh giá Jennifer biết cách cân bằng giữa sự nghiệp diễn xuất với công việc kinh doanh (đồng sáng lập công ty thực phẩm ép lạnh organic dành cho trẻ em Once Upon a Farm) và từ thiện (đại sứ của tổ chức Save the Children).

Khởi xướng từ năm 1990, Beautiful Issue (tiền thân là The 50 Most Beautiful People In The World) được phát hành vào tháng 4 hàng năm với mục đích tôn vinh những ngôi sao đẹp cả hình thể lẫn tâm hồn. Nhiều người nổi tiếng từng xuất hiện cùng hạng mục như Tom Cruise, Nicole Kidman, Jennifer Aniston...