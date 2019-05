'Avengers: Endgame' ăn khách nhất lịch sử màn ảnh Việt

Bom tấn Marvel hiện thu 10 triệu USD (232 tỷ) ở Việt Nam, vượt qua thành tích của "Cua lại vợ bầu" và "Avengers: Infinity War".

Nhà phát hành công bố doanh thu phim sau bảy ngày, tính cả hôm chiếu sớm 25/4. Avengers: Endgame thu hút sự quan tâm lớn từ khi ra mắt, thu 112 tỷ đồng trong bốn ngày đầu. Dịp lễ 30/4 và 1/5 giúp tác phẩm nâng cao doanh thu. Phim áp đảo về suất chiếu, chiếm hơn 75% số suất ở các hệ thống như CGV, Galaxy, Lotte. Nhiều người bàn tán và chia sẻ ảnh đi xem phim cùng bạn bè trên mạng xã hội.

Dàn người hùng hạ quyết tâm chống Thanos trong Avengers: Endgame Trailler phim.

Avengers: Endgame vượt kỷ lục cũ ở màn ảnh Việt của Cua lại vợ bầu (191 tỷ đồng). Tác phẩm cũng nhanh chóng vượt doanh thu của Avengers: Infinity War (188 tỷ đồng, năm 2018). Thành tích này phù hợp tình hình phòng vé thế giới, khi Avengers: Endgame hiện thu đến 1,78 tỷ USD, đứng thứ năm lịch sử điện ảnh dù mới ra mắt một tuần.

Box Office Mojo nhận định bom tấn đã thành hiện tượng văn hóa và sẽ trụ rạp tốt trong những tuần tiếp theo. Thị trường đóng góp doanh thu lớn nhất cho phim là Trung Quốc (511 triệu USD), sau đó đến Mỹ (473 triệu USD). Các chuyên gia phòng vé đang chờ kết quả cuối tuần thứ hai để củng cố dự đoán tác phẩm vượt Avatar, trở thành phim ăn khách nhất mọi thời.

Nhiều khán giả xếp hàng mua vé tại rạp ở TP HCM, tối 26/4.

Avengers: Endgame do Joe và Anthony Russo đạo diễn, là tác phẩm thứ 22 trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Trong phim, các người hùng tìm cách đảo ngược chuyện ác nhân Thanos giết nửa dân số vũ trụ. 95% giới phê bình đánh giá cao tác phẩm trên Rotten Tomatoes. Trên VnExpress, đa phần khán giả chấm phim điểm 9, 10.

Màn ảnh Việt liên tiếp sôi động từ đầu năm đến nay. Ở mùa Tết Kỷ Hợi, hai phim nội Cua lại vợ bầu, Trạng Quỳnh, hoạt hình How to Train Your Dragon 3 thắng lớn. Sau đó, Hai Phượng thu hơn 200 tỷ đồng (tính cả doanh thu ở Mỹ), Lật mặt 4 thu hơn 60 tỷ.

Ân Nguyễn