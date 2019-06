'Annabelle Comes Home' - dàn ác quỷ hội tụ quanh búp bê

Tác phẩm phô diễn các cảnh kinh dị xoay quanh nhiều thực thể tà ác nhưng phần cao trào được giải quyết quá nhanh.

Dự án do Gary Dauberman đạo diễn, là phim thứ bảy trong Vũ trụ Kinh dị Conjuring. Lúc này, Annabelle được vợ chồng nhà trừ tà Ed và Lorraine Warren (Patrick Wilson và Vera Farminga đóng) niêm phong, để trong căn phòng chứa nhiều vật thể kỳ lạ được họ thu thập từ các nhiệm vụ. Khi bộ đôi Warren đi điều tra một vụ mới, con gái họ tên Judy (Mckenna Grace đóng) ở nhà cùng cô bảo mẫu Mary (Madison Iseman đóng).

Bị những câu chuyện về gia đình Warren thu hút, Daniela (Katie Sarife đóng) - bạn của Judy - đến chơi và gây nhiều xáo trộn trong nhà. Các linh hồn tà ác bắt đầu trỗi dậy trong phòng chứa. Chúng gieo rắc kinh hoàng, đẩy ba cô gái vào cuộc rượt đuổi trong đêm.

Annabelle Comes Home (Annabelle: Ác quỷ trở về) Trailer phim.

Annabelle được xem là biểu tượng kinh dị trên màn ảnh, xuất hiện trong hai phần Conjuring và thành "vai chính" trong Annabelle (2014) và Annabelle: Creation (2017). Cả hai phim riêng đều kể về búp bê ma lúc chưa được gia đình Warren thu thập. Tập mới là lần đầu Annabelle hoạt động trong căn phòng chứa vật thể tà ác - nơi tạo nhiều tò mò cho khán giả ở các phim trước.

Đầu phim, Lorraine giải thích cơ chế hoạt động của Annabelle. Bản thân búp bê không chứa linh hồn xấu xa nhưng nó giống như đèn hiệu để thu hút các thực thể tà ác. Điều này giải thích các tình tiết về sau, khi Annabelle đánh thức nhiều quỷ dữ trong phòng.

Trong phim, Annabelle không cử động mà chỉ gây sợ hãi do thay đổi vị trí giữa các cảnh quay.

Phần lớn câu chuyện xoay quanh cuộc chiến của ba cô gái ở bối cảnh ngôi nhà khá biệt lập xung quanh. Thay vì tập trung vào một kẻ phản diện như các phim trước, Annabelle Comes Home giống "đại tiệc" kinh dị khi quy tụ nhiều ác ma như Người lái đò (Ferryman), Cô dâu, Bộ giáp samurai, Chó địa ngục.

Mỗi thế lực lại có chiêu trò riêng giúp phim gây sợ theo nhiều cách khác nhau. Người lái đò xuất hiện với hai đồng xu trên mắt, biểu trưng cho nhân vật gác sông Styx trong thần thoại Hy Lạp - đòi tiền để chở người chết đến âm phủ. Cô dâu có những cảnh mang phong cách dòng phim kinh dị chặt chém, còn Chó địa ngục dữ tợn và uy hiếp đối phương nhờ sức mạnh.

Đạo diễn Gary Dauberman - người viết kịch bản It - cân bằng khá tốt giữa việc hù dọa và xây dựng nhân vật. Daniela - cô gái gây nhiều rắc rối suốt phim - được trao một động cơ để khán giả hiểu hành động của cô. Chuyện tình giữa Mary và anh chàng Bob (Michael Cimino) mang đến những cảnh hài - khoảng nghỉ cần thiết giữa các pha kinh dị.

Về các cảnh gây sợ, Dauberman chịu ảnh hưởng của James Wan - người tạo ra Vũ trụ Kinh dị Conjuring và đồng sản xuất phim mới. Tiếng động, ánh sáng, màu sắc, điểm nhìn và một số hiệu ứng hình ảnh như phản chiếu, làm mờ được dùng để tạo ra không khí kinh dị. Nửa đầu phim có nhịp chậm, được dùng để tạo ra không khí rùng rợn, trước khi nhịp phim gia tăng với các cảnh rượt đuổi, hiện tượng siêu nhiên ở nửa sau.

Từ trái sang: Katie Sarife, Madison Iseman, Mckenna Grace, Patrick Wilson và Vera Farmiga. Ảnh: Shutterstock.

Tuy nhiên, đây cũng là lúc đạo diễn lộ điểm yếu khi những cảnh xung đột ở cao trào thiếu sáng tạo, chủ yếu dựa vào thủ pháp jumpscare (chèn tiếng động hoặc âm thanh đột ngột để hù dọa). Sau khi nhiều thực thể tà ác phô diễn năng lực, chúng bị đánh bại bằng phương thức quá đơn giản. Chiến thắng dễ dàng của các nhân vật phe người khiến câu chuyện bị lỏng và gây hụt hẫng.

Cũng như nhiều phim kinh dị, kịch bản Annabelle Comes Home có vài tình tiết nhân vật con người hành xử ngớ ngẩn - chủ yếu để thúc đẩy mạch truyện, đẩy nhanh việc các linh hồn được thả ra. Một điểm yếu khác của phim là chưa định rõ mức độ năng lực của các thực thể tà ác. Có lúc chúng mạnh đến mức khuấy động cả các vật thể xung quanh, có lúc dễ dàng bị ngăn cản.

Ba diễn viên trẻ Mckenna Grace, Madison Iseman và Katie Sarife tròn vai ở các đoạn bộc lộ nỗi sợ. Ngoài ra, Grace nổi bật khi thể hiện vẻ quyết đoán của Judy. Ở những cảnh này, nhân vật giống bản sao nhí của người mẹ - nhà trừ tà Lorraine. Tuy nhiên, việc Patrick Wilson và Vera Farmiga đóng ít cảnh khiến phim thiếu các lớp diễn nội tâm có chiều sâu như ở hai phim Conjuring.

61% giới phê bình khen Annabelle Comes Home trên Rotten Tomatoes. Ở phòng vé, tác phẩm nhiều khả năng thắng lớn. Phim có kinh phí 27 triệu USD được Box Office Mojo đoán thu trên 30 triệu USD trong dịp mở màn ở Mỹ. Năm 2018, The Nun (phần gần nhất của Vũ trụ Kinh dị Conjuring) thu 365 triệu USD toàn cầu dù bị giới phê bình chê bai. Chỉ cần kiếm được nửa số này, Annabelle Comes Home đã sinh lời lớn cho hãng phim.

Phim khởi chiếu ở Việt Nam với tựa Annabelle: Ác quỷ trở về và nhãn C18 (không dành cho người dưới 18 tuổi).

Ân Nguyễn