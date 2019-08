Angelina Jolie: 'Các con vui vì tôi đóng phim Marvel'

Minh tinh cho biết sáu con thích cô đóng nhân vật mạnh mẽ như Thena trong phim "Eternals" sắp tới.

Angelina Jolie sẽ gia nhập vũ trụ siêu anh hùng của Marvel. Trên People, minh tinh chia sẻ: "Các con hạnh phúc khi biết tôi vào vai nhân vật mạnh mẽ, dù việc đóng phim khiến chúng tôi ít thời gian bên nhau", Angelina nói.

Angelina Jolie bên sáu người con. Ảnh: W Magazine.

Eternals do đạo diễn người Trung Quốc Chloe Zhao thực hiện. Nhiều ngôi sao như Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh và Don Leen tham gia phim. Theo Angelina, việc đóng nhân vật Thena là thách thức với cô. "Vai diễn đòi hỏi nhiều kỹ năng, từ múa ballet đến đấu kiếm. Tôi vinh dự khi là một phần của đại gia đình Marvel. Tôi đã đọc kịch bản và sẽ nỗ lực tập luyện để đem tới một Thena xứng đáng với kỳ vọng các fan".

Minh tinh vừa hoàn thiện vai diễn trong "bom tấn" Maleficent: Mistress of Evil cùng Elle Fanning. Angelina hiện ở bang New Mexico (Mỹ) tham gia dự án Those Who Wish Me Dead của đạo diễn Taylor Sheridan. Cô mua một căn nhà tại New Mexico để sống cùng các con. Sáu đứa trẻ thường xuyên di chuyển giữa Los Angeles và New Mexico để được ở cùng bố hoặc mẹ. Từ năm 2015, Angelina Jolie dừng đóng phim trong gần ba năm để tập trung giải quyết ly dị với tài tử Brad Pitt và dành thời gian cho con.

Trailer Maleficent 2 Angelina Jolie trong "Maleficent 2".



Tháng 4, Angelina và Brad chấm dứt quan hệ vợ chồng sau gần ba năm đệ đơn ly dị. Angelina Jolie và Brad Pitt xin tòa chia vụ ly hôn thành hai phần: chấm dứt quan hệ hôn nhân pháp lý trước sau đó tiếp tục đàm phán các điều khoản chia tài sản và quyền nuôi con. Cặp sao có ba con nuôi - Maddox (17 tuổi), Pax Thiên (15 tuổi), Zahara (14 tuổi) - và ba con đẻ - Shiloh (13 tuổi), Knox và Vivienne (10 tuổi). Vụ ly hôn vẫn chưa hoàn tất.

Đạt Phan (theo People)