Cuộc sống mẹ đơn thân với sáu con của Angelina Jolie

Sau ba năm ly thân với Brad Pitt, minh tinh dần tìm ra cách cân bằng thời gian cho sự nghiệp và các con.

Angelina Jolie dẫn các con đi mua quà sinh nhật cho mình / Angelina Jolie và Brad Pitt không còn là vợ chồng

Đầu tháng 6, Angelina Jolie bước sang tuổi 44. Trước sinh nhật hai hôm, minh tinh đưa các con xuống phố, đi ăn nhà hàng và để chúng tìm mua quà cho mẹ. Cuối tháng 5, cô tổ chức sinh nhật cho con gái Shiloh tại khu trò chơi The Basement, Los Angeles (Mỹ). Ba năm kể từ khi Angie chia tay Brad Pitt, những hình ảnh cô trong vai trò làm mẹ, cùng các con đi chơi, mua sắm đã trở nên quen thuộc với truyền thông.

Angelina Jolie và sáu con chung với Brad Pitt. Ảnh: Netflix.

Angelina nói trên Vanity Fair: "Cha mẹ tôi từng ly dị. Sống cùng mẹ, tôi lo lắng cho bà rất nhiều. Tôi không muốn các con tôi có suy nghĩ tương tự. Tôi dành thời gian bên cạnh để chúng cảm thấy rằng mọi chuyện vẫn ổn. Nếu muốn khóc, tôi sẽ vào nhà tắm chứ không phải trước mặt con".

Minh tinh chia nhỏ thời gian cho từng đứa trẻ, tìm hiểu lĩnh vực nào con thích để thúc đẩy chúng theo đuổi. Angelina đưa Pax Thiên vào các lớp quyền Anh, Zahara học võ thuật, Shiloh và Knox nghiên cứu robot. Cô vui mừng khi được quan sát các con bộc lộ cá tính.

Angelina cũng khuyến khích các con học ngoại ngữ: "Tôi hỏi các con muốn học ngoại ngữ nào. Shiloh học tiếng Khmer, Pax học tiếng Việt, Maddox có thể nói tiếng Đức, tiếng Nga và tiếng Hàn Quốc, Zahara biết tiếng Pháp, Vivienne rất muốn học tiếng Ảrập và Knox quan tâm đến ngôn ngữ ký hiệu". Cô đảm bảo chúng không dành cả ngày để xem tivi.

Thời gian đầu chia tay, Angelina gặp khó khăn về nơi ở. Suốt chín tháng, cô cùng các con ở trong những căn nhà thuê. Tháng 6/2017, cô mua biệt thự của nhà làm phim Cecil B. DeMille ở Hollywood với giá 25 triệu USD. Cô nói chọn nơi này không vì danh tiếng hay kiến trúc mà vì cần nhanh một nơi để ở. Cô cũng phải tự học cách bài trí tổ ấm - công việc vốn do Brad đảm nhận trong gia đình.

Angelina Jolie mừng sinh nhật con gái ở Disneyland Angelina tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái tại công viên Disney năm 2017.

Một thời gian, Angie ngừng nhận dự án phim. Năm 2018, khi đã dần quen cuộc sống đơn thân, cô trở lại màn ảnh trong "bom tấn" Tiên hắc ám phần hai. "Tôi cố gắng trong nhiều tháng để là một người nội trợ và nhặt phân chó, làm sạch bát đĩa và kể chuyện cho con trước khi ngủ. Tôi đã quen thuộc với những việc đó. Nhưng bây giờ tôi xỏ giày và ra ngoài", cô chia sẻ.

Cô cùng các con chuyển tới London sống trong quá trình quay. Trên tờ Elle, bạn diễn Elle Fanning cho biết: "Angelina hoàn thành hai vai trò làm diễn viên và làm mẹ cùng lúc. Giữa các phân đoạn, cô ấy thường chơi đùa cùng các con trên phim trường. Angelina là một hình mẫu tôi muốn noi theo, rằng phụ nữ có thể làm tất cả".

Gần đây, Angelina tham gia nhiều dự án hơn. Hồi tháng 4, minh tinh nhận lời gia nhập vũ trụ Marvel, trong bộ phim mới The Eternals. Cô vừa hoàn thành vai diễn trong Come Away - phim dựa trên hai bộ truyện Peter Pan và Alice in Wonderland. Hiện Angie ở bang New Mexico (Mỹ) để đóng phim Those Who Wish Me Dead của đạo diễn Taylor Sheridan. Cô mua một căn nhà tại đây để sống cùng các con. Sáu đứa trẻ thường xuyên di chuyển giữa Los Angeles và New Mexico để được ở cùng bố hoặc mẹ.

Các con của Angelina Jolie và Brad Pitt Cặp sao có ba con nuôi - Maddox (17 tuổi), Pax Thiên (15 tuổi), Zahara (14 tuổi) - và ba con đẻ - Shiloh (13 tuổi), Knox và Vivienne (10 tuổi).

Tháng 4, Angelina và Brad chấm dứt quan hệ vợ chồng sau gần ba năm đệ đơn ly dị. Angelina Jolie và Brad Pitt xin tòa chia vụ ly hôn thành hai phần: chấm dứt quan hệ hôn nhân pháp lý trước sau đó tiếp tục đàm phán các điều khoản chia tài sản và quyền nuôi con. Vụ ly hôn vẫn chưa hoàn tất.

Đạt Phan tổng hợp