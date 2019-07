Dàn mỹ nhân đóng công chúa Disney

Halle Bailey, 19 tuổi, đóng nàng tiên cá Ariel trong The Little Mermaid - bản điện ảnh live-action (người đóng). Sau khi thông tin được công bố hôm 3/7, cô đăng ảnh nàng tiên cá da ngăm, tóc đen cùng thông điệp "Giấc mơ thành sự thật" trên Twitter. Halle hiện là thành viên nhóm nhạc Chloe x Halle (cùng chị gái Chole Bailey), thuộc công ty chủ quản của Beyonce. The Little Mermaid dự kiến sản xuất từ tháng 4/2020.