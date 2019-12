Trailer "No Time to Die" giới thiệu nhân vật nữ Nomi, nhiều khả năng thay thế James Bond giữ mật danh 007.

Vai Nomi do Lashana Lynch đóng, xuất hiện với dáng mạnh mẽ, trình độ điêu luyện. Cô được giới thiệu là người mới trong loạt đặc vụ có số hiệu "00", vào hàng ngũ trong lúc James Bond (Daniel Craig đóng) nghỉ ngơi. Theo Guardian, nhân vật nữ này có thể thay anh giữ bí danh 007 trong No Time to Die.

'No Time to Die' hé lộ nữ điệp viên thay James Bond Trailer phim được tung ra ngày 4/12. Nguồn: Disney.

Củng cố giả thuyết này là cảnh Nomi gọi Bond là "trung tá Bond" chứ không phải mật danh 007 như thường lệ. Cô đồng thời dằn mặt và yêu cầu anh không can thiệp nhiệm vụ của mình. Việc một phụ nữ da đen có thể là 007 mới được chú ý gần đây, nhất là khi tài tử Daniel Craig chia tay vai diễn sau tập này. Tuy nhiên, hãng phim chưa khẳng định nhân vật của Lashana Lynch có gắn bó lâu dài không.

Trước "No Time to Die", vai được nhớ đến nhất của Lashana Lynch là bạn của Captain Marvel trong phim cùng tên. Ảnh: Disney.

Ngoài ra, trailer hé lộ Safin (Rami Malek đóng) - kẻ phản diện có gương mặt biến dạng. Đây là vai lớn đầu tiên của Malek sau khi thắng giải Oscar nam chính với Bohemian Rhapsody. Minh tinh Léa Seydoux cũng tái xuất với vai Madeleine Swann - người tình của James Bond từ tập trước. Nhân vật có vẻ còn che giấu anh một bí mật, khiến cả hai khá căng thẳng trong trailer.

No Time to Die do Cary Joji Fukunaga đạo diễn, là tập 25 về James Bond và dự kiến chiếu tháng 4/2020.

Ân Nguyễn